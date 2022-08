Pol Espargaró: "Estamos trabajando mucho para mejorar nuestra situación en Austria"

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (Repsol Honda) ha asegurado que tanto el equipo como él están "trabajando mucho" para tratar de reconducir su situación en el Mundial de MotoGP, y espera que los cambios puedan notarse ya en el Gran Premio de Austria del próximo fin de semana.

"Vamos a ver cómo rendimos este fin de semana, desde el equipo Repsol Honda y HRC estamos trabajando mucho para mejorar nuestra situación", señaló en declaraciones facilitadas por su equipo.

El de Granollers recordó que las carreras en el Circuito de Spielberg "siempre suelen ser bastante espectaculares" y "acostumbra a ser un buen fin de semana". Es un trazado muy particular con muchas frenadas muy fuertes, mucho 'stop and go' y pocas curvas", analizó.

"Estoy interesado en ver cómo es la nueva chicane, la recta hasta la cima de la colina ha sido siempre muy rápida, así que creo que esto será muy diferente. Nuestro objetivo es hacer un fin de semana constante y clasificar mejor, eso es la clave", prosiguió.

Por su parte, su compañero Stefan Bradl confesó que es "agradable volver a correr en Austria". "Tengo una buena experiencia en esta pista en los últimos años, así que no será como en Silverstone, donde tuve que recordar la pista. Con trazados más cortos como éste, los huecos en MotoGP se reducen aún más, así que hay que trabajar para encontrar cada décima, porque puede marcar una gran diferencia en los entrenamientos y en la parrilla", finalizó.