Pol Espargaró: "He pensado muchas veces en esta oportunidad y ahora es real"

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Pol Espargaró (Repsol Honda) ha asegurado que aún no sabe qué expectativas tendrá en el Mundial de MotoGP con su nuevo equipo, aunque ha avisado de que intentará cumplir sus "sueños" tras llegarle esta "oportunidad" en la que había "pensado muchas veces".

"He pensado muchas veces en esta oportunidad y ahora, cuando te vistes por primera vez el mono del equipo, ves que es real. Estoy muy emocionado", indicó Espargaró en la presentación virtual del equipo Repsol Honda de MotoGP.

De cara al nuevo campeonato, el piloto se plantea como objetivo "mantener la calma y tener todo más o menos bajo control". "Ya sabemos que en este deporte es casi imposible, pero al menos todo lo que sea posible. También estar muy concentrado en mi trabajo porque es la forma en la que rindo mejor", señaló.

Además, dijo que sus objetivos aún no están marcados. "Todavía no sé qué puedo esperar de esta nueva temporada. La última temporada fue muy complicada por la pandemia y ni siquiera sabemos seguro dónde vamos a correr. Además la moto es nueva, no he hecho muchos test y el inicio de la temporada va a ser duro, pero estoy muy centrado en alcanzar mis sueños en este equipo", añadió el catalán, recordando la "grandes batallas sobre la pista" que vivió en Moto2 con su nuevo compañero, Marc Márquez.