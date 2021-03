Pol Espargaró: "La Honda encaja con mi estilo de pilotaje natural"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) se mostró optimista con su adaptación a la Honda después de una nueva jornada de test en Losail este jueves, ya que confesó que "encaja" con su estilo "pilotaje natural" y por ello "el futuro pinta bien".

"Hoy he tenido una caída extraña. Estábamos probando neumáticos diferentes y el viento iba cambiando, así que soplaba menos al final de la zona de frenada. El viento y el neumático que estábamos usando no eran una gran combinación, pero después he usado un neumático diferente y hemos ido mucho más rápido, así que no ha sido un gran problema", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

El nuevo piloto del Repsol Honda se centró en mejorar su ritmo en la penúltima sesión de entrenamientos y celebró la adaptación a la Honda. "En este momento parece ser que somos bastante competitivos, la Honda hasta ahora realmente encaja con mi estilo de pilotaje natural y estoy disfrutando mucho", dijo.

"El futuro pinta bien, pero todavía estamos en las primeras etapas. Si lo hacemos todo bien podemos tener un buen año", añadió, optimista aunque sabedor de que la temporada acaba de empezar.