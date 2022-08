Pol Espargaró: "Intentaré apretar para entrar en la Q2"

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (Repsol Honda) confesó que le faltó confianza, "ritmo" y "precisión" este viernes en el inicio de los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, donde terminó con el decimosexto mejor tiempo.

"Ha sido difícil adaptarse ya que antes del parón de verano me perdí la última carrera. Todo venía muy rápido. Por la mañana estaba lejos y por la tarde he terminado a nueve décimas, que no está nada mal", apuntó en declaraciones facilitadas por su equipo.

El catalán explicó su regreso, después del parón y de perderse la última cita en Assen por la caída que sufrió en Alemania, y confió en ir recuperando lo perdido. "En general, estoy contento y no siento dolor en las costillas. No quería arriesgar demasiado y volver a caerme, pero mañana sí que intentaré apretar para entrar en la Q2", avisó.

"En la próxima carrera me sentiré más cómodo y preparado para darlo todo desde el primer momento. Hoy me faltaba ritmo y cometía errores, pero seguiremos trabajando", añadió.

Además, Espargaró apuntó a la dificultad que encuentra en Silverstone. "El circuito es muy largo y exigente, así que debemos ser precisos para no perder demasiado tiempo con los líderes. Me falta esa precisión, pero sé que llegará", terminó.