Pol Espargaró: "Siempre hay una rivalidad especial con un hermano"

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Pol Espargaró (KTM) tiene claro que los dos hermanos Márquez afrontarán una situación "difícil" a la hora de compartir equipo en el Repsol Honda en el Mundial, y les recomienda ser inteligentes y dejar "la rivalidad especial" que mantendrán en la pista sin salir del 'box', como hace él con su hermano Aleix.

"Será difícil para los dos, no sólo para Álex. Álex está en su primer año en una moto difícil y además de todo esto correrá junto a su hermano, a quien obviamente conoce muy bien, pero siempre hay una rivalidad especial con un hermano", señala Espargaró en una entrevista a 'Sky Sports Italia'. "A mí no me gusta correr contra mi hermano en MotoGP, imagínate en el mismo equipo, no me gustaría en absoluto", añade.

Además, el catalán advierte que Álex tendrá en contra además tener como compañero al "piloto más fuerte en el campeonato". "Es una situación muy difícil para él, pero también para Marc, al que le gustaría ver que a su hermano le vaya bien. En mi opinión, será algo difícil de manejar dentro del garaje, pero Honda tiene un buen jefe como Alberto Puig que sabe qué hacer. Seguramente les irá bien, tengo curiosidad", admite.

El de Granollers recuerda que los dos Márquez están "muy unidos" y para él ese vínculo "complica aún más las cosas". "Si Álex es séptimo u octavo sería un buen resultado, pero si Marc es el primero, ya no. Deben luchar codo con codo en todas las carreras, con la misma moto y esto aumentará la rivalidad. Tendrán que ser listos, como lo somos los hermanos Espargaró, para dejar la rivalidad en el 'box' y continuar teniendo una relación normal fuera", advierte.

"Pero será difícil, porque la gente no sabe lo grande que es la rivalidad en MotoGP, y si tienes un hermano en la misma categoría o imagina ya en el mismo equipo, será difícil, yo nunca lo hubiera querido", confiesa el menor de los Espargaró.

Por otro lado, sobre la retirada de Jorge Lorenzo, cree que el balear "todavía es joven y todavía quiere competir". "Sabía que quería ser piloto probador. Pero cuando te retiras, la decisión tiene que ser definitiva para cambiar de vida. Aunque desconozco sus motivaciones, tal vez quería ser primero cerrarlo con Honda, y para Yamaha es un éxito tenerle como probador", opina.

"Yamaha debe mirar hacia el futuro, centrarse en lo que hará en los próximos años. El presente es Valentino, que sigue siendo fuerte y es potente todavía desde el punto de vista del marketing. Pero Yamaha quiere ganar enfocándose en jóvenes como han hecho todos los equipos como Ducati con Bagnaia, Honda con Alex Márquez, Yamaha con Quartararo, Suzuki con Mir o KTM con Binder. Todos quieren talento joven para el futuro y Yamaha ha hecho bien en cerrar todo el mercado en tres días", subraya el español sobre los contratos del de Viñales y de Quartararo.

"MI PRIORIDAD ES ESTAR EN KTM"

En este sentido, no descarta el potencial de Fabio Quartararo, "un piloto muy fuerte y joven", para ser campeón del mundo. "Tiene hambre, no tiene miedo de nada y está en un gran equipo, pero también su trabajo será difícil porque no es fácil elegir el material nuevo para montar en la moto e ir inmediatamente rápido. Cometerá probablemente errores y ahora tendrá que hacer que trabaje la cabeza para gestionar la presión. Ahora tiene todo esto y además lo debe medir con dos pilotos 'top' como Viñales y Rossi, no le será fácil", remarca del de Niza.

Además, Pol Espargaró lamenta el aplazamiento del inicio del Mundial porque KTM había dado "un gran paso adelante" y había demostrado en la pretemporada que había "mejorado mucho". "Estaba seguro de que cuando hubiéramos corrido en Europa íbamos a ser realmente fuertes. Ahora estamos todos parados y todos comenzaremos desde cero", apunta.

De todos modos, el catalán sabe que afronta a nivel personal "una situación complicada" porque él todavía no ha renovado un contrato que termina en esta temporada. "Estoy feliz en KTM. Este año los ingenieros trabajaron mucho, especialmente en aerodinámica porque estábamos un poco atrasados, y el motor es más potente y la electrónica ha mejorado como el nuevo chasis. Tenemos un buen paquete y este año tenemos que obtener buenos resultados para entender si mi lugar está aquí o en otro equipo", afirma.

"Se habla con todos los equipos para comprender cuáles son las intenciones de todos para el próximo año. Mi prioridad es permanecer en KTM, tengo 28 años y es un momento crucial para mi carrera porque los jóvenes como Quartararo están subiendo rápidamente y no es fácil estar delante como una moto que no es puntera", confiesa.

Finalmente, Pol Espargaró reconoce estar "un poco asustado" con todo lo que está sucediendo con la pandemia del coronavirus, aunque en Andorra, donde reside, "la situación está bastante controlada". "En España al principio no parecía tan grave, pero la gente subestimó el problema y no estaba preparada. Incluso cuando vimos las noticias de Italia, pensamos que las medidas de contención eran exageradas. Cuando el virus estalló en España, nadie estaba preparado", sentencia.