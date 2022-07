Quartararo: "Marc Márquez es el piloto con el que más he aprendido en pista"

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) reconoció que el español Marc Márquez es "con el piloto en pista" con el que más ha aprendido y lo que le "queda", poniendo en valor la capacidad que se necesita cuando ruedas 25 vueltas con Márquez detrás, "pegado y sin cometer muchos errores".

"Con Marc Márquez es con el piloto en pista con el que más he aprendido. Te pegas 25 vueltas con Marc (Márquez) detrás, pegado, sin cometer muchos errores, realmente aprendes mucho. Es increíble lo que he aprendido de él y lo que me queda", declaró Quartararo en una entrevista con DAZN.

El galo, vigente campeón del mundo, lidera el campeonato de nuevo llegados al parón veraniego, con 21 puntos de ventaja sobre Aleix Espargaró (Aprilia Racing), a quien él mismo identifica como su mayor rival.

"Antes de empezar el año, te hubiese dicho Pecco (Bagnaia). Ahora, en las últimas carreras, ha perdido bastantes puntos, pero estoy seguro que en la segunda parte del campeonato va a estar ahí. Pero Aleix (Espargaró) parece ser el más constante. También constante en el pódium, está siempre ahí arriba", confesó Quartararo.

"FÍSICAMENTE TENGO QUE MEJORAR MUCHO LA ELASTICIDAD"

Fabio Quartararo selló en junio su renovación con Yamaha hasta el año 2024, una decisión que explica porque "para los siguientes años será el mejor equipo". "Cuando ganas un campeonato con un equipo y al año siguiente no mejoras lo que tú quieres, la verdad es que dudas. He ido a por el mejor proyecto y creo que Yamaha", completó.

Para seguir siendo competitivo, Quartararo cree que necesita trabajar en determinadas facetas todavía. "Físicamente hay una cosa que tengo que mejorar mucho, que es la elasticidad. Pero voy mejorando poco a poco. Y después, tener esa consistencia de ir rápido en agua", aseguró.

Quartararo levantó su primer Mundial en 2021, a los 22 años, algo que ha cambiado su vida. "Como persona, nunca he cambiado, pero como piloto, por supuesto. He cogido más experiencia", sentenció.

"Cuando era líder y tenía dos puntos más que Joan (Mir), pensaba en el campeonato. En cambio, a partir del año pasado, he empezado a pensar en ir a por la victoria cada carrera y no me ha importado tanto el campeonato. Con 5 o 35 puntos de ventaja en el campeonato, lo que quiero es ganar. Este año es lo mismo. Creo que esa es la experiencia de ser el líder del campeonato", explicó.

"CUANDO ESTUVE EN ESPAÑA ME LLAMARON 'EL DIABLO'"

Fabio Quartararo habló también sobre su relación con España, donde vivió varios años. "Estuve allí cuando tenía 14, 15 y 16 años. Estuve allí dos años con un entrenador, con mi antiguo manager y también pasé la ESO en España. Mi madre me dijo que la pasase en España, ya que en Francia no conseguía aprobar. Pero después, con todo el tema de las carreras, fue difícil seguir estudiando", afirmó.

En España fue donde recibió el apodo que le está acompañando en su carrera deportiva. "Cuando estuve en España me llamaron 'El Diablo'. Incluso, en Francia o donde fuese, me llamaban así", relató.

Quartararo fue preguntado por sus gustos futbolísticos, donde no quiso declararse seguidor de ningún club. "Conocí a muchos jugadores del PSG, de la Juventus, entre los que estaba Cristiano Ronaldo, que era mi ídolo de la infancia. A veces no seguía el fútbol al 100%, pero a él sí le seguía. Como atleta es quien más me gustaba y, como atleta, sigue siendo mi referente", sentenció.