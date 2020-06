Quartararo: "Nadie ocupará el lugar de Rossi, es insustituible"

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) no esconde que le resulta "extraño" ser el que sustituya al italiano Valentino Rossi en el equipo oficial de la marca japonesa el año que viene en la categoría de MotoGP, pero advierte que 'Il Dottore' es "insustituible", mientras que tiene claro que no se ha puesto objetivos para este Mundial que arrancará dentro de un mes y que sólo pretende disfrutar.

"Realmente, es extraño pensarlo. Hace dos años, nunca imaginé que estaría en MotoGP, mucho menos rodar con Rossi y mucho menos tener un sitio en el equipo oficial. Rossi es insustituible, su lugar es único, podemos decir que cogeré su moto oficial, pero nadie ocupará su puesto", señaló Quartararo en declaraciones a 'L'Equipe'.

El de Niza, piloto del Petronas Yamaha, recalcó también que no se ha puesto "un objetivo claro" en este Mundial que empezará dentro de un mes en Jerez de la Frontera. "Quiero luchar por los podios, por las victorias, pero no debo pensar en que tengo que ganar una carrera o hacer una determinada posición en el Mundial", indicó.

"Este año no hay que hacer cosas innecesarias, no caerte en busca de la victoria. Si no tienes la capacidad de ganar, no tendrás que ir a por la victoria, creo que esto será muy importante este año", añadió Quartararo.

En este sentido, "en absoluto" está obsesionado con su primer triunfo en la categoría 'reina'. "Llegará cuando tenga que llegar. El año pasado hicimos algunas carreras muy buenas y estuvimos dos veces muy cerca, pero no se me ocurre que sea imperativo ganar", subrayó.

"Para mí, lo más importante es mejorar con cada carrera. Sé que me fui con un muy buen sentimiento de Catar (tras los test de pretemporada) y que hice una simulación de carrera muy buena allí y eso es lo que me da confianza. Además, me he entrenado físicamente más que nunca", advirtió.

Lo que sí sabe el francés es que ya no es el 'rookie' de 2019 y que pelearía "por ser duodécimo". "Ahora puedo luchar por la victoria, eso seguro que ha cambiado respecto al año pasado. Es mejor pensar eso que decir que vamos a luchar por un duodécimo lugar. Será un poco de presión, pero no negativa", apuntó.

"No tengo presión. Si no tuviera un equipo para el próximo año, la presión estaría ahí, pero mi futuro está claro para los próximos dos años, así que no tengo presión. Sólo quiero divertirme en un campeonato que será especial", sentenció Quartararo.