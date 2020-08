Quartararo: "No me parece correcto pensar en el título en la tercera carrera"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) afirmó que para él no cambia nada si está o no el español Marc Márquez (Repsol Honda) en la pista, y recalcó que no le parecía "correcto pensar en el título ya en la tercera carrera".

"Todos comenzamos al cien por cien en Jerez y este deporte entraña muchos riesgos y podemos lesionarnos, por lo que para mí es lo mismo que esté o no Marc, y estamos trabajando de la misma manera esté o no", admitió Quartararo este jueves en la rueda de prensa oficial del Gran Premio de la República Checa.

El francés, que dejó claro que el de Cervera es un piloto "muy fuerte", aseguró que, pese a su baja y al hecho de que haya ganado las dos primeras carreras del año, no piensa todavía en la posibilidad del título. "Afrontamos la tercera del año y yo voy carrera a carrera, que es lo que importante", indicó.

"Nunca he estado en este tipo de situación, pero no creo que sea correcto pensar en el título ya en la tercera carrera. Para mí, la presión es inexistente y estoy muy satisfecho por haber mantenido la calma en las dos primeros carreras. Nos tenemos que centrar en que tenemos potencial para luchar por el podio y las victorias, no pensar en el título", subrayó.

El de Niza advirtió que el circuito de Brno no les favorecerá en principio tanto como el de Jerez de la Frontera porque tiene "muchas curvas" y su moto pierde "un poco de potencia" en esas zonas. "Pero no podemos tenerlo todo y trataremos de extraer el máximo potencial. El sábado trabajaremos mucho en el ritmo de carrera", remarcó.

Sobre su gran rendimiento en MotoGP pese a no haber brillado tanto en Moto3 ni Mot2, Quartararo aclaró que cuando llegó a la categoría 'reina' se sintió "inmediatamente muy bien". "Tuve muchas personas trabajando conmigo y más profesionales, e iba muy rápido porque me ayudaba el equipo. Ha habido una serie de factores que han hecho que me adapte mejor", se sinceró.