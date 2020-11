Quartararo: "No veo muchas debilidades en Mir y sí más por nuestra parte"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) reconoció que "la única solución para llegar con opciones" de pelear por el título mundial en Portimao (Portugal) la semana que viene es la de "ganar" este domingo en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, aunque no ve "muchas debilidades" en el líder Joan Mir ni en su Suzuki.

"La única solución es ganar. Hemos vivido momentos difíciles y creo que tenemos que disfrutar, es lo más importante, porque así es más fácil. En las últimas carreras hemos tenido muchas dificultades y hemos sufrido, pero ahora tenemos que pensar en la carrera, en clasificarnos mejor y luchar por la victoria si queremos llegar con opciones a Portimao", señaló Quartararo este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de la Comunitat Valenciana.

Además, el de Niza cree que Joan Mir parece no tener "muchas debilidades". "Este año ha sido extraño para todos y no estoy buscando que él muestre debilidad sino gestionar nuestra situación de la mejor manera para conseguir los mejores resultados posible para luchar en Portimao. No le veo muchas, sí más por nuestra parte para ser capaces de luchar por la victoria", confesó.

Quartararo apuntó que cuando la Yamaha "va bien" pueden luchar "por los podios o victorias", pero que deben encontrar la forma de poder pelear "en todas las carreras para tener una mayor regularidad". "Esa ha sido la clave este año para que Suzuki esté en lo más alto", admitió.

"No me gusta decir que es la mejor moto, pero es la moto a batir. Sus dos pilotos van muy rápidos, sobre todo en las últimas cuatro o cinco carreras y tenemos que trabajar para ganarles. Yamaha ha ganado seis carreras este año y debe mostrar ese potencial en todas para ser capaces de luchar con ellos", añadió el francés.

El piloto del equipo Petronas subrayó que "el agarre es algo importante" para la 'M1'. "Y lo vemos en el clasificatorio cuando ponemos el neumático nuevo y es todo más fácil y mejoras un segundo y medio, mientras que en los rivales su influencia es menor", opinó.

El francés también se refirió a la posibilidad de que el británico Cal Crutchlow pueda ser probador de la marca el año que viene. "Sería fantástico contar con un piloto probador que verdaderamente quiera pilotar y pueda hacer muchos test con la Yamaha. Cal está pilotando la Honda, y también ha pilotado la Yamaha y la Ducati, así que puede ser una gran oportunidad", afirmó.

Por su parte, el español Maverick Viñales (Yamaha), que está a 41 puntos de Joan Mir, se descartó de la pelea. "Por supuesto que se ha marchado la opción del título, Joan lo puede controlar bien", aseguró el piloto gerundense.

El de Roses dejó claro que su "mentalidad" debe ser ahora la "de mejorar para 2021 porque no se puede ir con esta irregularidad", sobre todo en el agarre, "con uno bueno un fin de semana y sufriendo en el siguiente". "Cuando nuestra moto tiene buen agarre es difícil que nos ganen. Ahora debemos centrarnos estos fines de semana que quedan en ver si podemos introducir mejoras para el año que viene", sentenció.