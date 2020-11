Quartararo: "Parece que las Suzuki tienen algo más para los finales de carrera"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) reconoció el potencial que están ofreciendo actualmente las Suzuki de Joan Mir, líder del campeonato, y Alex Rins, que parece tener "algo más para los finales de carrera", mientras que remarcó que se siente "con confianza" para el tramo decisivo del Mundial de Motociclismo que quiere afrontar "carrera a carrera".

"Tenemos que apostar en la clasificación para poder empezar en la primera línea porque parece que las Suzuki al final de las carreras tienen algo más. Esperemos que no sean mucho más rápidos que nosotros", indicó Quartararo este jueves en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Europa de este fin de semana en Cheste (Valencia).

El de Niza, a 14 puntos de Mir en la clasificación, remarcó que el punto fuerte de la 'M1'' "es a una vuelta", mientras que en la carreras les resulta "difícil remontar" si salen de atrás. "Las Suzuki, en cambio, son capaces de trazar vueltas increíbles y al final también van muy rápido. A veces nos cuesta encontrar el ritmo durante el fin de semana, en general ha sido un año difícil", expresó.

El francés dejó claro que ante la amenaza de lluvia para este viernes en Cheste no pueden relajarse porque tienen "muchas cosas que probar en mojado", pero siendo consciente de no ir "al límite desde el comienzo" para no arriesgarse a alguna caída que pueda ser perjudicial en este tramo decisivo de campeonato.

También reiteró que no notaba "presión" cuando ha estado liderando el Mundial "la mayor parte de la temporada", pero que ahora que marcha segundo sí que se ha dado cuenta que quizá tenía "un poco". "Me siento mejor, con confianza. Tenemos muchos rivales y este año con la cantidad de carreras puede ocurrir de todo, todos los que estamos aquí estamos con posibilidades de ganar el título. Tenemos continuar centrados e ir carrera a carrera porque creo que es la única manera de abordar esta pelea", reflexionó en una comparecencia junto a Joan Mir, Alex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli y Andrea Dovizioso.

"Cuando alguien dice que no tiene presión es que no está compitiendo. Puedes sentirla más o menos, y cuando estás en la parrilla siempre vas a tener un tipo de presión para dar el máximo y tener una buena carrera. Ese es un tipo de presión positivo y conforme nos acercamos más al final la sientes más aún, pero contar con ella es positivo", añadió.

Quartararo llega a esta doble cita en Cheste después de dos carreras consecutivas en MotorLand Aragón que no le fueron positivas. "Ha sido difícil resetear porque cuando tienes dos carreras en el mismo circuito y ves que al final en la segunda retrocedes y no mejoras, y tu compañero hace una de las mejores carreras del año, es difícil de entender", comentó.

"Ahora llegamos a un circuito que me gusta mucho. El año pasado hice una carrera muy buena y estoy muy motivado y con buena mentalidad para abordar este último triplete", sentenció el piloto de Yamaha.