Quartararo: "Rossi es mi ídolo y será extraño ocupar su sitio"

El piloto francés de MotoGP Fabio Quartararo (Yamaha) ha asegurado que le será "muy extraño" ocupar a partir de 2021 el lugar de su "ídolo" Valentino Rossi en el equipo oficial de Yamaha, si bien todavía piensa en el Mundial 2020 que está por empezar y en tener un buen campeonato de despedida con el equipo Petronas Yamaha SRT.

"Valentino Rossi es mi ídolo de siempre, y será muy extraño por saber que en 2021 ocuparé su sitio. Cuando era un niño, le esperaba horas y horas en el paddock y siempre que podía me hacía una foto con él. Es una leyenda y espero que siga en activo el próximo año", aseguró en declaraciones a 'motogp.com' recogidas por Europa Press.

Antes de ese cambio al equipo de fábrica, y relevar a 'Il Dottore', quiere centrarse en 2020 y en mejorar sus prestaciones, las que le llevaron a firmar siete podios y seis 'poles' en el último campeonato, el de su debut en MotoGP.

"En este Mundial espero mejorar y poder luchar por victorias y por podios. No quiero pensar en el título, pero sé que si pensamos en cada carrera y tenemos buenos resultados podemos tener una muy buena posición al final del Mundial", se sinceró.

Y, si no logró ninguna victoria el año pasado como 'rookie', fue por culpa del campeón Marc Márquez (Repsol Honda), que siempre le ganó el pulso final. "Estoy revisando esas carreras en la tele para ver en qué preciso o pequeño momento pude cometer un error o Márquez fue mejor que yo. Es difícil encontrar puntos negativos en un ocho veces campeón del mundo", reconoció.

Ahora tendrá, además, una moto mejorada según pudo apreciar en el test de pretemporada. "Me noté bien, con una buena sensación sobre la moto, que no es totalmente distinta pero sí noté una mejora. La velocidad punta es importante para nosotros, porque es donde sufríamos, pero en el test de Catar fue bueno, tuvimos confianza con el neumático Michelin, y estoy muy contento", aseguró.

El joven piloto francés reconoció, no obstante, que la pretemporada es la peor parte del campeonato para él. "Creo que es la primera vez en mi vida (como piloto) que no empiezo una temporada. Es muy duro, porque para mí el tiempo entre noviembre y febrero ya se me hace muy largo. Para mí, la parte más dura de una temporada es la pretemporada y esta vez tendremos que hacer dos", lamentó entre risas.

Por otro lado, sobre el coronavirus y el confinamiento, reconoció no llevarlo bien. "No es divertido estar encerrado en casa haciendo lo mismo cada día. Estoy muy aburrido, como todos. Pero si hacemos esto es para volver a la vida normal cuanto antes. Necesitamos seguir las normas", apreció.

"Estoy en Andorra y soy afortunado porque hace unos días nos permitieron hacer una hora de deportes en el exterior, peor antes trabajé en casa, muy fuerte, para estar en forma", concluyó.