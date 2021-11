Raúl Fernández: "Afronto las dos últimas carreras con ganas de disfrutar al máximo"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Moto2 Raúl Fernández (Kalex) quiere pasar página rápidamente de su caída en Misano de hace dos semanas y que complicó sus opciones de pelearle el título en el Mundial a su compañero de equipo Remy Gardner y por ello afronta el Gran Premio del Algarve y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, las dos últimas citas del año, "con ganas de disfrutar al máximo".

"Afronto estas dos últimas carreras con ganas de disfrutar al máximo. Quiero dar el cien por cien para intentar acabar el año como queremos, que es con otro buen resultado", señaló Fernández en declaraciones facilitadas este miércoles por su equipo.

El madrileño sabe que fue "una pena" su caída en Misano cuando lo tenía todo a favor y que le alejó a 18 puntos de Gardner, pero recordó que "es parte del deporte". "Ahora volvemos a Portugal, que es un circuito que me gusta mucho, donde me siento muy sólido y donde mi estilo de pilotaje siempre me ha servido bien. Lo daré todo y buscaremos, sobre todo, divertirnos", subrayó.