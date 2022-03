Rins: "Hay máxima igualdad y no veo un claro favorito"

BARCELONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto de MotoGP Álex Rins (Suzuki)

"¡Es imposible hacer un pronóstico este año! Si además de esta máxima igualdad, en la Q2 éramos 10 pilotos en medio segundo, le sumas el componente sorpresa, como con Binder... Este año no veo un claro favorito... ¡No apostaría mis ahorros por ningún piloto!", reconoció en declaraciones facilitadas por Hawkers, de quien es imagen el piloto.

En este sentido, reconoció que será una temporada de "muchos colores en el podio". "Será muy importante ser capaces de clasificar bien los sábados y tener la cabeza fría en carrera, como el domingo en Catar. No soy un piloto conservador, pero sí que me he propuesto este año ser más regular e ir sumando puntos carrera a carrera", se sinceró.

Rins visitó este lunes la tienda Hawkers del centro comercial Splau (Cornellà, Barcelona) antes de subirse al avión para poner rumbo a Indonesia, donde se celebrará la segunda prueba del Mundial de MotoGP.

De momento, el arranque del campeonato no fue el óptimo, con su séptima posición que le supo a poco. "La moto ha mejorado mucho. Nos dio la capacidad de adelantar en la recta de Losail. La carrera fue una lástima porque volvimos a tener los problemas en la parte delantera que ya sufrimos el año pasado. No me lo esperaba pero confío en mi equipo", manifestó.

"Me pongo un '6', si tenemos en cuenta el resultado final. Aunque viernes y sábado pude aprovechar mucho la potencia de la moto y conseguimos estar a 0,4 del primero... Todo muy ajustado y el sábado ni yo ni Joan Mir pudimos hacer la carrera que quisimos por diferentes motivos. Nos quedamos con que hemos sumado puntos", añadió.

Preguntado por la victoria de Enea Bastianini (Ducati), siendo piloto de un equipo satélite, negó que fuera una sorpresa. "No diría que Bastianini me sorprendió porque ya demostró el año pasado que era un piloto muy fuerte en carrera y aunque las Ducati de este año no estén en su mejor momento, sigue siendo una moto para estar en las posiciones delanteras", avisó.

En cuanto a de qué motos esperaba más, reconoció que Maverick Viñales (Aprilia) se quedó muy rezagado. "A nivel decepción, no diría decepción, pero es una lástima ver a Maverick en posiciones traseras. Es un piloto con un gran talento y espero que le coja rápido el feeling a la nueva Aprilia", le deseó al de Roses.

Ahora pondrán rumbo a Mandalika, donde hicieron un test de pretemporada que fue "bastante bien". "Así que el objetivo es el mismo que en todos los circuitos. Queremos estar arriba, hacer una buena 'qualy' y llegar al domingo en condiciones de ganar. Estoy seguro que el circuito ha terminado de solucionar un par de problemillas que detectamos en los tests", apuntó.

Por otro lado, sobre la incorporación de Livio Suppo al equipo Suzuki Ecstar, aseguró que están "muy contentos"."Hay muy buen 'feeling' con él y era una figura que Joan y yo pedimos al equipo desde que se fue Davide Brivio. Tenemos formas similares de entender las carreras y me han gustado mucho los consejos que me ha ido dando", aseguró.

Rins estuvo en la tienda Hawkers con un gran número de fans del piloto que pudieron fotografiarse con él y, los diez primeros en llegar, llevarse unas gafas de la colección de Edición Limitada Hawkers x Álex Rins, inspiradas en los colores del equipo Suzuki.