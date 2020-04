Rins: "Suzuki me ha dado para esta temporada todo lo que pedí"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Alex Rins reconoció estar "muy feliz" por su renovación con Suzuki, una decisión que ha tomado porque tiene claro que puede "ganar" carreras con la mota de la fábrica de Hamamatsu que le ha dado "todo" lo que pidió para afrontar esta temporada 2020, actualmente parada por el coronavirus y para la que no ve con buenos ojos disputar carreras seguidas el mismo fin de semana.

"Estoy muy contento con esta renovación para los próximos dos años con Suzuki. Estoy feliz porque quedarte en un equipo de fábrica, con todo un equipo que me conoce bien y que yo conozco bien, es importante para desarrollar la moto e ir rápido", confesó Rins en una entrevista a 'Sky Sports Italia'.

El catalán prefiere, de todos modos, ser cauto en cuanto a objetivos. "Sinceramente, todavía no me los he puesto, porque no podemos correr, pero al final renové para ganar y sé que con Suzuki puedo hacerlo", añadió.

"Este es mi cuarto año con Suzuki y me han ayudado mucho a desarrollar la moto para adaptarla a mi estilo. Para esta temporada, he recibido todo lo que pedí, así que me siento muy bien y además los tests lo confirmaron y en Malasia, y especialmente en Catar, tuve mucho 'feeling' y me sentí muy competitivo por estar delante", remarcó el barcelonés.

Rins recalcó que en la pretemporada vio "a la Yamaha dar un gran paso adelante" y estar "en constante crecimiento", mientras que notó al Repsol Honda "un poco en dificultades". "Marc Márquez fue rápido al final, pero le costó encontrar el camino correcto", advirtió, aunque está "seguro" que el hexacampeón del mundo de MotoGP estará delante, y apuntó que Alex Márquez le sorprendió. "Pensé que acusaría más el cambio a MotoGP y, en cambio, fue bastante bien", opinó.

"Valentino es un ídolo para mí. A pesar de su edad sigue estando fuerte. Sinceramente, pensé que su retirada sería con la Yamaha oficial y me ha sorprendido que pudiera ir al equipo Petronas (satélite de Yamaha), pero en este caso tendría una moto oficial y esto disminuye la diferencia entre el equipo satélite y la fábrica", afirmó sobre 'Il Dottore' y su futuro en el Mundial tras tener que ceder su sitio en 2021 a Fabio Quartararo.

Por otro lado, preguntado por el inicio del campeonato, parado por la pandemia del coronavirus, el piloto español fue claro. "Para mí, cuanto antes comience, mejor será", indicó. "Es cierto que no es agradable correr sin el apoyo del público, pero espero comenzar en agosto, como dicen", agregó.

"Lo único que me deja perplejo es la posibilidad de hacer dos carreras en un fin de semana. Me parece algo muy extraño, y si dan la posibilidad de elegir, elegiré hacer solo una por fin de semana. Si alguien se cae y se hace daño, perdería demasiadas carreras", avisó.

Rins confesó haber pasado "miedo" cuando empezó a extender el coronavirus. "Especialmente cuando fuimos a hacer los tests. Ya había algunos casos y tenía miedo, sobre todo de tomar un avión. Aquí en casa me sentí más seguro", remarcó.

Finalmente, preguntado por quien elegiría entre Rossi, Marc Márquez, Andrea Dovizioso o Maverick Viñales para quedarse confinado en casa, el catalán señaló a los dos italianos. "Son pilotos con mucha experiencia y no son españoles. Maverick Viñales ya vive en este edificio, justo debajo de mí. Respetamos la cuarentena y no nos vemos, pero en condiciones normales nos encontramos en el ascensor, o cuando sacamos al perro", sentenció.