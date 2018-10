Rossi: "Este no es el mejor circuito para nosotros, quizás suframos"

Publicado 09/08/2018 18:02:41 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi (Yamaha) ha declarado este jueves que el trazado del Gran Premio de Austria, próxima cita en el calendario, "no es el mejor circuito" para su equipo, y ha afirmado que "quizás" sufrirán este fin de semana en Red Bull Ring.

"Sobre el papel, este no es el mejor circuito, quizás suframos un poco. En Brno siempre quiero llegar al podio, pero no fue suficiente. No fue una carrera mala, pero no estamos lejos. El lunes trabajamos mucho pero no encontramos nada mejor, así que el nivel será similar que en Brno. Además, la previsión meteorológica no será fantástica", afirmó en rueda de prensa.

El transalpino destacó la dificultad de este circuito, en el que nunca consiguió ganar. "Esta siempre es una pista difícil, sobre todo el año pasado, no disfruté porque sufrimos, fue una de las carreras más complicadas para mí. En 2016 no estuvo mal, Jorge y yo estuvimos fuertes pero no fue suficiente, así que tenemos que darlo todo y estar al máximo", indicó.

Rossi se mostró impaciente por mejorar cuanto antes para no perder comba con Marc Márquez, que es líder con 49 puntos de ventaja sobre el italiano. "Para mí, nuestros problemas están muy claros, hace mucho que lo decimos, no es fácil, el lunes probamos cosas, necesitamos tiempo, pero intentaremos mejorar antes de que acabe la temporada", concluyó.

El de Urbino recordó su primer podio, precisamente en el trazado austriaco. "Lo recuerdo bastante bien, fue el primer podio de mi carrera, era mi temporada de 'rookie', era fuerte. Desde Jerez, ese año perdí el podio dos o tres veces en la última vuelta. La carrera fue difícil, la pista estaba húmeda y hacía frío. Luché bastante con Aspar, fue un gran rival, pero al final pude llegar al podio", explicó.

A pesar de los cambios en su moto, el italiano opinó que, en cuanto a configuración, hay poco que mejorar. "Creo que lo haces bien si configuras bien con lo que tienes. Creo que hemos trabajado bien para llegar al domingo competitivos, en cuanto a configuración de la moto no podemos hacer nada, podemos probar neumaticos más blandos, pero esa no es la manera mas adecuada, hay que hacer el trabajo de la mejor manera posible", sentenció.