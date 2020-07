Sam Lowes: "Tengo buen ritmo, es un paso adelante respecto al test"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto inglés de Moto2 Sam Lowes (Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) se mostró "muy contento" por el paso adelante en los libres del Gran Premio de España este viernes, tras la toma de contacto el miércoles en el mismo Circuito de Jerez, donde pudo ser el sexto más rápido.

"Ha sido un día muy positivo para mí. He acabado sexto y he tenido muy buenas sensaciones encima de la moto. Por la tarde hemos probado algunos ajustes nuevos para adaptarnos a las altas temperaturas y la verdad es que he encontrado cosas positivas en el agarre delantero", dijo en declaraciones facilitadas por su equipo.

"Tengo un buen ritmo. He rodado mucho con neumático usado y me he mantenido constante. Me falta ajustar un poco el feeling en un par de curvas, pero estoy realmente contento con el paso que hemos dado respecto al test del miércoles. Estoy impaciente por disputar mi primera sesión clasificatoria del año", añadió.

El británico se encontró bien desde el primer momento y en la cuarta vuelta ha firmado su mejor crono del día (1'41.781). Este registro, a sólo una décima del piloto más rápido de la sesión, Luca Marini, le llevó a ocupar la sexta posición de la tabla combinada de las dos sesiones.

Por su parte, Augusto Fernández también trabajó para asentarse en el 'Top 10'. Finalmente, en una ajustada jornada con 22 pilotos en un segundo, el balear se clasificó vigésimo en la combinada del día a sólo 0.8 del más rápido. "Ha sido un primer día un poco complicado. Poco a poco vamos ganando confianza y mejorando la moto pero todavía nos falta", dijo.

"Todavía estamos lejos de los más rápidos. Tenemos que analizar los datos y probar alguna otra cosa que nos de ese plus. En cualquier caso, creo que vamos por el buen camino y que estamos siguiendo los pasos adecuados así que estoy tranquilo. Trabajaremos duro para dar un buen paso adelante en la FP3", añadió.