Sito Pons: "No tengo miedo al futuro inminente, estoy tranquilo"

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expiloto español Sito Pons afirmó este domingo que está "tranquilo" y "sin miedo al futuro inminente", después de conocerse las acusaciones de fraude a Hacienda y la petición de la Fiscalía de 24 años de prisión.

"De ánimo estoy tranquilo, la vida sigue y nosotros siempre hemos hecho las cosas que se tienen que hacer y creemos que las hemos hecho siempre bien. No (no tengo miedo), porque cuando uno hace las cosas bien, por mucho que otras personas no lo piensen igual, no tienes por qué no estar tranquilo", dijo en una entrevista a Radioestadio del Motor de Onda Cero.

La Fiscalía de Delitos Económicos pide 24 años de prisión y más de 15 millones de euros, entre multas e indemnizaciones, al expiloto de motos por presuntamente defraudar a Hacienda entre 2010 y 2014, según consta en el escrito de acusación consultado por Europa Press.

Por otro lado, el doble campeón del mundo repasó la actualidad deportiva en el Mundial y sobre el posible fichaje de Pol Espargaró por Honda para 2021. "No entiendo los motivos que han podido llevar a Honda a fichar a Pol Espargaró, lo desconozco. Supongo que es una decisión que habrán consensuado entre todos", afirmó.

"Creo que Jorge Lorenzo no va a volver a competir en el mundial", añadió sobre el balear. "Si está bien de forma, veo a Álex Rins quedando habitualmente entre los tres primeros y luchando por el Mundial", terminó.