Somkiat Chantra sustituirá a Joan Mir en el Gran Premio de Japón

Archivo - El piloto tailandés de motociclismo Somkiat Chantra - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto tailandés Somkiat Chantra sustituirá al español Joan Mir en el Gran Premio de Japón de MotoGP, que se disputará este fin de semana en Motegi, según confirmó este miércoles Honda Racing Corporation (HRC), que recupera para la categoría reina al piloto de Honda HRC en el Mundial de Superbikes.

Chantra, que ya compitió en MotoGP durante la temporada 2025 con el equipo Honda LCR, regresará a los mandos de la Honda RC213V en Motegi, un circuito especial para él al ser donde logró en 2023 una victoria en Moto2. El tailandés, primer piloto de su país en competir en la categoría reina, terminó decimoquinto en el Gran Premio de Japón de 2025.

El piloto de 27 años está disputando esta temporada el Mundial de Superbikes dentro de la estructura de HRC, después de haber tenido que recuperarse de lesiones sufridas durante la pretemporada, y ha sumado puntos en siete ocasiones durante el curso.

La ausencia de Mir se debe al proceso de recuperación y seguimiento médico que mantiene después de los problemas físicos que le obligaron a retirarse del Gran Premio de San Marino y a perderse posteriormente el de Austria. El piloto de Honda HRC Castrol arrastra desde hace varios meses una serie de síntomas que recientemente aumentaron de intensidad y que todavía no tienen una causa confirmada.

Mir sigue sometiéndose a pruebas en el Hospital Universitari Dexeus de Barcelona bajo la supervisión del doctor Ángel Charte y su equipo médico, después de que las realizadas hasta el momento no hayan permitido establecer un diagnóstico definitivo. El jefe médico de MotoGP recomendó al piloto reposo estricto y tratamiento rehabilitador durante 15 días, por lo que también se perderá el Gran Premio de Indonesia.

Honda había informado de que comunicaría el sustituto de Mir para las próximas citas y ahora confirma a Chantra para Motegi, mientras que el estado del piloto español será actualizado después del Gran Premio de Indonesia.