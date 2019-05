Viñales: "Estar en el podio en Jerez sabe a victoria"

Publicado 05/05/2019 16:19:46 CET

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha asegurado que estar en el tercer cajón del podio en el Gran Premio de España le sabe "a victoria", ya que Jerez es para él una de las citas "más difíciles del calendario", y ha alabado el trabajo del equipo durante el fin de semana, sobre todo tras unos terceros entrenamientos libres en los que "costaba pensar" que podían luchar por algo positivo.

"En una de las pistas más difíciles para mí del calendario, poder estar en el podio sabe a victoria", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "Estoy contento porque en Jerez siempre he sufrido mucho, sobre todo en las motos grandes; en la FP3 estábamos fuera de la Q2 y hemos dado un salto hacia adelante", añadió.

En este sentido, reconoció el "gran trabajo" hecho por el equipo. "Después de la FP3 nos costaba pensar que pudiésemos estar en el podio, pero lo hemos luchado y aquí estamos. Además, con las Ducati detrás me ha costado estar concentrado y hacer mis mejores vueltas al final", apuntó.

Donde también se ha sentido cómodo el de Roses es en el cuerpo a cuerpo. "Me he sentido bien, estamos mejorando. Nos faltaban algunos puntos, pero por lo que he podido ver le faltaban a todas las Yamaha. Hemos hecho una buena carrera, hemos preparado bien la moto y hay que continuar así. Hay que salir fuertes de Jerez y con la mentalidad puesta en Le Mans", advirtió sobre el Gran Premio francés, que se desarrolla en un circuito que le "encanta".

"Es uno de los mejores circuitos para mí del calendario. Poder llegar ahí con estas sensaciones es increíble, tengo muchísimas ganas", manifestó, antes de hablar de su mejora en la salida. "No podía pasar más. Hemos encontrado un buen sistema y al fin he podido salir bien y ganar una posición. Todavía hay cosas que mejorar", finalizó.