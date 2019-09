Viñales se lleva la pole ante Pol Espargaró en una Q2 con roce entre Márquez y Rossi

Actualizado 14/09/2019 23:35:03 CET

12 VINALES Maverick (Spa) Yamaha Factory Racing , Yamaha, action during MotoGP race of myWorld Motorrad Grand Prix von Osterreich at Red Bull Ring, in Spielberg, from August 9 to 11, 2019 in Austria - Photo Studio Milagro / DPPI - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europapress

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) - El piloto español Maverick Viñales (Yamaha) ha conseguido este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de San Marino y saldrá en primera fila de parrilla junto a Pol Espargaró (KTM), que partirá segundo en la mejor posición de salida de su carrera, mientras que el líder del Mundial, Marc Márquez (Repsol Honda), comenzará quinto. En la segunda pole de la temporada y octava de su vida en la categoría reina, Viñales compartirá la primera línea con el pequeño de los Espargaró, que consigue el mejor resultado de salida para KTM, y con el francés Fabio Quartararo (Yamaha). En una jornada sin incidentes en el Circuito de Misano Marco Simoncelli, con unas condiciones climatológicas propicias en el trazado, el francés Johann Zarco (KTM) y el español Joan Mir (Suzuki) se unieron a la lucha final por la pole tras marcar los mejores tiempos de la Q1. El francés Fabio Quartararo (Yamaha), dominador de los terceros entrenamientos libres, reinó durante gran parte de la Q2, y solo en los últimos tres minutos comenzó a discutirle la posición de privilegio el resto de la parrilla. Con pleno de Yamahas en la primera fila -con Morbidelli y Viñales-, Márquez tiró al máximo a rebufo de Valentino Rossi (Yamaha), pero un toque entre ambos en el último sector frustró su intento de arrebartarle la primera plaza a Quartararo. Por segunda vez, el de Cervera se quedaba fuera de la primera línea de parrilla y saldrá quinto, mientras que 'Il Dottore' lo hará séptimo. Sin embargo, el 'rookie' de Niza vería cómo le destronaban en la última vuelta. Primero Pol Espargaró (KTM) mejoró en 11 milésimas su tiempo, y tras él llegó Viñales, que batió en tres décimas el crono del catalán para conseguir su segunda pole del curso. En cuanto al resto de españoles, Àlex Rins (Suzuki) iniciará la prueba noveno, justo por delante de Mir, mientras que Aleix Espargaró (Aprilia) saldrá decimoquinto, Jorge Lorenzo (Repsol Honda) lo hará decimonoveno y Tito Rabat (Ducati) vigésimo segundo.