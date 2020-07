Viñales: "No podía respirar, no pude dar más"

Rossi: "Era demasiado tiempo sin podio, es similar a una victoria"

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha explicado que "no podía" respirar durante la carrera del Gran Premio de Andalucía, en la que finalizó segundo tras adelantar, a falta de dos vueltas, a su compañero Valentino Rossi, tercero.

"La verdad es que en esta carrera era imposible respirar. En la primera vuelta traté de adelantar a Quartararo, me sentía fuerte, pero me fui largo y me adelantaron", comentó tras la carrera.

"Me quedé detrás de Vale, me quedé atascado y no podía respirar bien, no sé si por el calor de la moto de delante o qué. No pude dar más", reconoció el de Roses, que firmó otra segunda posición igual que en el GP España de la semana pasada.

Añadió que, de haber hecho mejor la primera curva, hubiera sido mejor. "Iba tratando de aguantar, en las últimas vueltas encontré un buen ritmo al final. Pero si hubiese funcionado mejor en la primera curva, hubiera tenido una mejor carrera", apuntó.

Por su parte, el italiano Valentino Rossi logró su podio número 199 en MotoGP. "Estoy muy contento, hacía mucho tiempo ya sin podios. Veníamos de un período de secano y de malos tiempos. Hemos trabajado distinto, y estoy muy contento", se sinceró.

"He podido tener una buena salida, ha sido una carrera larga pero volver al podio es increíble. No he conseguido una victoria, pero sí algo similar", reconoció en este sentido 'Il Dottore'.