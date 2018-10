Viñales: "Es la vez que me siento más fuerte para pelear por ganar"

Publicado 27/10/2018 11:40:37 CET

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) ha reconocido que es la vez que se siente "más fuerte para pelear por ganar", después de ser segundo en la Q2 del Gran Premio de Australia, gracias a la naturaleza de curvas rápidas de Phillip Island y a las mejoras de la moto.

"Es la vez que me siento más fuerte para pelear por ganar. No tenemos nada que perder; todo que ganar", señaló tras la Q2, satisfecho por haber respondido bien en condiciones mixtas. "Estoy contento porque en estas situaciones no siempre he ido bien", afirmó.

"En el segundo intento, venía en rojo hasta el cuarto sector, pero he cogido agua al final y he perdido mucho. En la FP4, sin las gomas que mejor me van, he podido ser segundo. No sé qué neumáticos elegiré, depende de la temperatura", finalizó.