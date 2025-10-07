226Ers Lanza Nuevos Geles Para Potenciar El Rendimiento En Deportes De Resistencia. - 226ERS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de nutrición deportiva 226ers presenta los nuevos sabores Lime y Speculoos y Neutral de su gama High Energy Gel y High Fructose Gel para ofrecer más opciones a los deportistas y cubrir distintas necesidades energéticas para la práctica de las disciplinas de resistencia.

Los sabores Neutral y Speculoos también estarán disponibles en formato XS, adaptándose a diferentes estrategias de nutrición y modalidades deportivas.

Además, se podrán adquirir en paquetes de 6 unidades en tamaño estándar (76-80 gramos) y de 8 unidades en formato XS (45-46 gramos). Con estas novedades, 226ers amplía su catálogo y refuerza la oferta de ambas gamas.

High Energy Gel es un gel energético a base de ciclodextrina, un carbohidrato de última generación que proporciona una liberación de energía más estable y sostenida, minimizando molestias gastrointestinales. Ideal para esfuerzos prolongados con pulsaciones medias y bajas.

Se recomienda consumir hasta 2 unidades de 76 gramos o 3 unidades de 45 gramos cada 60 minutos durante el ejercicio, junto con aproximadamente 300 mililitros de agua.

El High Fructose Gel combina maltodextrina y fructosa en proporción 10:8, lo que permite un aporte elevado de carbohidratos. Está especialmente recomendado en situaciones de alta exigencia y pulsaciones elevadas, donde el cuerpo necesita energía rápida y eficiente.

Se recomienda consumir hasta 2 unidades de 80 gramos o 3 unidades de 44 gramos cada 60 minutos durante el ejercicio, junto con aproximadamente 300 mililitros de agua.

La ciclodextrina y la fructosa responden a distintas necesidades en deportes de resistencia. La primera proporciona energía estable en esfuerzos prolongados, mientras que la segunda es clave en momentos de máxima intensidad como la fase final de una competición.

Estas nuevas opciones permiten a los deportistas adaptar su nutrición según el tipo de esfuerzo, optimizando el rendimiento. Además, ambos carbohidratos se pueden combinar, ya que se absorben por vías distintas, ofreciendo así una estrategia nutricional flexible y eficaz.