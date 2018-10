Active Communities Network, premiada con el Laureus Sport for Good

Publicado 26/02/2018 20:10:49 CET

MONTECARLO, 26 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

Active Communities Network (ACN), una organización que usa el deporte para ayudar a cambiar la vida de los jóvenes en Gran Bretaña, Irlanda y Sudáfrica, fue galardonado como el premio Laureus Sport for Good, según se anunció este lunes en Montecarlo, sede de la gala de los Premios Laureus que se anunciarán este martes.

Este galardón, que premia a la organización o individuo que usa el poder del deporte para acabar con la violencia, discriminación o desventaja, recayó en ACN, que usando una variedad de deportes trabaja con jóvenes marginados para ofrecerles una vía para aprender y progresar en programas de educación, entrenamiento y empleo.

Fundada en 2007, gracias al apoyo del programa Laureus Sport for Good y otros socios, ha ayudado a 160.000 jóvenes en Reino Unido e Irlanda, logrando que 30.000 hayan encontrado empleo y que 50.000 estén de voluntarios con esta organización o otros programas comunitarios. Este martes, uno de los que subirá al escenario a recoger el premio será Dean McComb, participante del proyecto en Belfast y que supo salir adelante en un barrio conflictivo a través de un programa de boxeo.

"Es un gran honor que el trabajo de ACN en Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica haya sido reconocido con este premio. Como organización que cree que el deporte es una fantástico facilitador y un camino para dar resiliencia, estabilidad y cohesión en comunidades en situación de desventaja. Este premio es una gran respaldo para nuestro trabajo de gente que realmente comprende el lema de 'Sport fot Good'", expresó Gary Stannet, CEO de Active Communities Network.

Por su parte, Sean Fitzpatrick, exjugador de los 'All Blacks' y presidente de la Academia Laures, subrayó que ha visto "muchas veces el trabajo" de ACN y que se encuentra "más y más impresionado en cada visita". "Me he reunido con participantes, sus líderes y políticos, que cree que en el trabajo que hacen y en el poderoso papel que el deporte puede jugar. Esta organización tienen una increíble historia de éxito", afirmó.