ADESP avala la creación de una nueva federación multideportiva para deportistas con discapacidad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo de la Asociación del Deporte Español (ADESP) ha avalado la creación de una nueva federación multideportiva para deportistas con discapacidad, que agruparía a las federaciones actuales.

En una reunión mantenida este viernes para analizar los avances en materia de inclusión en el deporte federado español, los miembros de la Comisión constataron que la integración de deportistas con discapacidad dentro de las estructuras de las federaciones nacionales convencionales continúa "creciendo año tras año", lo que confirma "la solidez del compromiso del deporte español con la inclusión y la igualdad de oportunidades".

Además, destacó que vez más federaciones nacionales unideportivas gestionan de manera directa el deporte para personas con discapacidad, con la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) como la última en incorporarlo.

"El aval de la Comisión a esta nueva federación multideportiva representa un hito relevante que refleja la madurez del sistema deportivo y su voluntad de seguir avanzando hacia un modelo más integrador. Desde ADESP seguiremos acompañando este proceso de la mano del CSD y de todas las entidades implicadas", indicó el presidente de ADESP, José Hidalgo.

Por otra parte, la Comisión destacó el trabajo de dos Comunidades Autónomas en materia de inclusión: Extremadura, que ha lanzado el primer calendario de deporte inclusivo de España al que se van a sumar 14 Federaciones en 2026; y la Región de Murcia, que ha impulsado el primer Centro de Alto Rendimiento de España especializado en deporte paralímpico.

La Comisión Nacional de Deporte Inclusivo de ADESP está integrada por 11 federaciones nacionales -ciclismo, natación, deportes de invierno, tenis de mesa, bádminton, triatlón, deportes para sordos, deportes para personas con discapacidad física, deportes para personas con discapacidad intelectual, deportes de personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, y deportes para ciegos-, además de tres Gobiernos de Comunidades Autónomas -Extremadura, Asturias y Región de Murcia-, la Fundación Sanitas y el Comité Paralímpico Español (CPE).