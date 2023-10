Adriana Cerezo: "Estoy segura de que tendré mi recompensa en París"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Adriana Cerezo, subcampeona olímpica en Tokyo 2020, aseguró este martes que tendrá su "recompensa" en París 2024 porque han trabajado "bien" para subirse al podio en una cita que acogerá la capital francesa y que se muere "de ganas" de vivir.

"No queda nada para París, menos de un año y me muero de ganas. Quiero disfrutar del proceso, pero me muero de ganas de poder estar ahí y vivirlo. Estoy segura de que tendré mi recompensa, hemos trabajado muy bien", avanzó la deportista, embajadora de la campaña #QuieroVerteEnvejecer impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Ausonia.

La alcalaína, medalla de plata en los Juegos de Tokio celebrados en 2021, se ha sumado a la nueva iniciativa de ambas entidades, junto a la cantante Marta Sánchez, Eugenia Osborne, Teresa Lourdes Borrego Campos 'Terelu' y Alejandra Rubio.

Todas ellas son imagen de la campaña del lema #QuieroVerteEnvejecer que pretende, por decimosexto, contribuir a la lucha contra el cáncer de mama, con la novedad este año de la creación de un filtro de Instagram con el que los usuarios envejecen y sumar minutos para investigación.

"Damos por hecho que envejeceremos, pero viendo la campaña te das cuenta que no deberíamos hacerlo. Ahora estoy mucho más concienciada con este tema, ahora sí pienso en ello", valoró Cerezo sobre la iniciativa.

Ausonia lleva más de tres millones de euros destinados a proyectos de investigación para poco a poco avanzar en la lucha contra esta enfermedad. Junto a la AECC, la compañía enfatiza en los tres pilares para combatir el cáncer son la detección precoz, la investigación y la prevención.

Además, Cerezo insistió en llevar "una vida saludable", algo que "suena bien pero no todo el mundo cumple". "Me gustaría enfatizar en eso, hay que estar sanos", expresó. "Como deportista quiero comunicar el mensaje #QuieroVerteEnvejecer desde la importancia de cuidarse. Llevar hábitos saludables en nuestro día a día, hábitos como seguir una dieta mediterránea, hacer ejercicio regularmente, no fumar ni beber alcohol", dijo.

"Son recomendaciones importantes, ya que por un lado disminuyen el riesgo de tener cáncer de mama y por otro, nos ayudan a envejecer bien. No dejéis de hacerlo, nunca es tarde para empezar, así tendremos una mejor calidad de vida y envejeceremos mejor", concluyó.