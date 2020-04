Agustín Pichot gana adeptos para presidir la Federación Internacional de Rugby

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exjugador argentino Agustín Pichot ha ganado adeptos para su candidatura a presidir la Federación Internacional de Rugby (World Rugby), cuyas elecciones comienzan este domingo de manera electrónica y donde tiene como rival al inglés Bill Beaumont.

Pichot, actual vicepresidente de World Rugby, se enfrenta a un Beaumont que ocupa la presidencia desde 2016 y que aspira a su segundo mandato. Con un total de 51 votos para determinar esta elección, sus resultados oficiales no se conocerán hasta el 12 de mayo.

Quien gane regirá en el período comprendido entre 2020 y 2024, lidiando con las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 que ha paralizado la actividad deportiva en casi todo el mundo y que ha comprometido la viabilidad de muchos clubes.

Con el apoyo público de la Federación Sudamericana desde que Pichot anunció el 12 de abril su candidatura exprés, en las últimas horas ha sido la Federación Asiática el siguiente gran organismo en mostrarse favorable al argentino.

"No soy un Robin Hood que va a quitarle a los ricos para darle a los pobres. Me gusta el Seis Naciones, pero creo que puede ser más grande y mejor. Necesitamos compartir las inversiones en todo el mundo, tener solidaridad con el resto, más dinero en los países emergentes, para que el rugby crezca, sea global y se beneficien todos", ha declarado Pichot a la Federación Sudamericana.

"El rugby se ha mantenido muy conservador, pero necesita ser desafiado y cambiado. Eso no significa cambiarlo todo de plano. Los cambios no harán caer ningún torneo tradicional, no somos ingenuos. Los cambios que propongo van en sentido favorable. Que crezca la competencia, que sea global, que la miren todos en todo el mundo. Quiero cambiar para hacerlo crecer, no para perjudicarlo", ha insistido finalmente.