Aitor Canibe Sánchez, nuevo director general de la Fundación Deporte Joven del CSD

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Deporte Joven ha aprobado este martes el nombramiento de Aitor Canibe Sánchez como nuevo director general de la entidad, a propuesta del presidente de la Fundación, José Manuel Rodríguez Uribes, sustituyendo a Félix Jordán de Urríes Mur, que ha estado al frente desde 2020 hasta el pasado mes de septiembre.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, con Máster en Dirección de Organizaciones e Instalaciones deportivas de la Universidad Politécnica de Madrid y Máster oficial en Programas Deportivos de Gestión, Alto Rendimiento y Desarrollo Social de la Universidad Camilo José Cela, Aitor Canibe Sánchez atesora una extensa y sólida trayectoria en la gestión deportiva, en los sectores público y privado, y en los ámbitos nacional e internacional.

En enero de 2008 inició su etapa profesional en el Consejo Superior de Deportes. Desde 2022, ha ejercido en los puestos de subdirector general de Promoción e Innovación Deportiva, así como de subdirector general de Ciencias del Deporte en régimen de suplencia. Hasta septiembre de 2025 ha seguido vinculado al organismo gubernamental como subdirector general de Alta Competición, cargo que ha desempeñado durante dos años.

Canibe Sánchez asume la dirección general de la Fundación a las puertas de su 30 aniversario en 2026. Ahora, liderará el proyecto global de la entidad, articulado en cuatro líneas de actuación: la promoción de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable; el desarrollo de programas de colaboración empresarial; la difusión de iniciativas de Deporte, Valores y Acción Social, y la organización de acciones formativas y de divulgación.