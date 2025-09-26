Albert Gelis y el relevo 4x100 libre dan nuevos oros a España en el Mundial de Natación Paralímpica

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Albert Gelis y el relevo 4x100 libre 49 puntos fueron los principales protagonistas con sus respectivas medallas de oro de la jornada del viernes de la delegación española en el Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica que se están disputando en Singapur y en la que España añadió dos plata más.

La selección sumó dos nuevos títulos mundiales para alcanzar los cinco metales dorados en el evento y sumar ya un total de 21 metales que colocan a España afianzado en el 'Top 10' del medallero, en la octava posición, empatada con Australia, y como cuarto mejor país europeo tras Italia, Ucrania y Gran Bretaña a falta de la última jornada en el Centro Acuático OCBC.

El primer oro del día para la delegación nacional tuvo a Albert Gelis como protagonista. Todo un veterano (43 años) que logró seguramente el mayor éxito de su carrera al proclamarse campeón del mundo de los 100 espalda S11 y hacerlo además con nuevo récord del mundo. El catalán dominó de principio a fin la prueba y se hizo con la victoria con un crono de 1:05.14, mejorando el 1:05.85 del ucraniano Mykhailo Serbin, que era el poseedor de la anterior plusmarca mundial.

La otra gran alegría de la jornada vino por parte de otro relevo, el formado por José Cantero, María Delgado, Enrique Alhambra y Marian Polo en los 4x100 libres 49 puntos que fue de menos a más. Siempre en puestos de podio, Alhambra colocó al equipo en primera posición a falta de los últimos 100 metros y Polo certificó el oro con un tiempo de 3:55.54, 74 centésimas por delante de Brasil.

Además, el viernes dejó también dos medallas de plata, una de una asidua al podio en grandes citas como la catalana Nuria Marquès, subcampeona del mundo en los 100 espalda S9, mismo premio que el año pasado en París 2024 y que en los anteriores Mundiales después de no poder en su duelo con la brasileña Mariana Ribeiro, que se impuso por 22 centésimas. Beatriz Lérida terminó quinta.

El otro subcampeonato mundial de la penúltima jornada de competición en Singapur llegó de la mano de Delia Fontcuberta. Bronce el jueves en los 50 libres S3, la nadadora española sumó su segunda medalla con la plata en los 200 libres S3, lejos de la estadounidense Leanne Smith.

Del resto de la jornada en el Centro Acuático OCBC, sobresalió el cuarto puesto de Toni Ponce en los 200 libres S5, donde había sido plata hace dos años, y el quinto y sexto puesto de Emma Feliu y Ariadna Edo en los 400 libres S13, donde Iván Salguero fue sexto en la final masculina. En los 200 estilos SM8, Nahia Zudaire fue séptima y Carlos Martínez, octavo, mientras que Miguel Ángel Navarro también fue séptimo en los 50 espalda S1.