Alex Pella y Romain Pilliard podrían tener que hacer una parada por las malas condiciones en Cabo de Hornos

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El español Alex Pella, junto al francés Romain Pilliard, continúa con su descenso del Atlántico a bordo del 'Use It Again!' a lo largo de la costa de Sudamérica y se encuentran actualmente en la latitud de Argentina, después de sufrir algunos contratiempos antes de afrontar un paso por el Cabo de Hornos para el que tendrán que esperar por las condiciones meteorológicas.

Según informaron este viernes desde el departamento de prensa de Pella, los dos navegantes ya tienen la vista puesta en el Cabo de Hornos, que deberían alcanzar a principios de la semana que viene, después de hacer frente a algunas reparaciones y contratiempos técnicos en los últimos días, como restos de petróleo en el barco.

"Estamos entrando en el 40 sur. Hemos perdido la noción del tiempo, después de tantos días en el agua, estamos absolutamente marinizados, estas cosas suceden, cuando llevas muchos días en el agua y ya no sabes en qué día estás, sinceramente para saberlo, miramos el número en la bolsa de la comida, así que he visto que hemos abierto la 23, por tanto la tercera-cuarta semana de navegación", expresó el catalán.

Pella indicó que están "atacando ya el tramo final hacia el Cabo de Hornos" y que ya se encuentran "en territorio albatros", una zona donde "la temperatura del aire y del agua ha bajado bastante". "Hasta aquí la bajada ha sido buena, hemos tenido condiciones espectaculares; no demasiado rápidas, pero sí bastante rectas, trayectorias limpias y buenas", celebró.

"Hace un par de días cogimos el primer frente, con un viento pampero, con condiciones ya duras, y estuvimos 24 horas con 35 nudos de viento, con 4 metros de ola y con un ángulo algo cerrado, una ceñida un poco abierta; en cualquier caso un ángulo malo para estos barcos, que sufren mucho. En conclusión una primera prueba de fuego, para poder probar las velas pequeñas y un buen entrenamiento para lo que nos viene detrás del Cabo de Hornos", añadió.

En este sentido, el español remarcó que las previsiones les dicen que actualmente no pueden "pasar" por Cabo de Hornos "porque está azotado por las borrascas del sur". "Tenemos que buscar un hueco entre dos borrascas para colarnos, porque nosotros, con este barco, no podemos ceñir con esos temporales ya que pondríamos en peligro el barco y nuestra integridad física. Es probable que tengamos que hacer un breve stand-by en Hornos, algo que no he hecho nunca, que forma parte de esta gran aventura", admitió.

De momento, después de 23 días de navegación, el equipo lleva cuatro días de ventaja sobre el tiempo de referencia del récord anterior de la vuelta al mundo hacia el Oeste, más de 6.000 millas recorridas, cuando les quedan todavía 16.000 por recorrer.