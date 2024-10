Álex Roca: "Quiero romper tabús dentro de todos los ámbitos de la sociedad"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El atleta catalán Álex Roca, aquejado de parálisis cerebral prácticamente desde su nacimiento, aseguró este lunes que su objetivo en la vida es "romper tabús dentro de todos los ámbitos de la sociedad" y que las personas deben quejarse "menos" y luchar "más", al tiempo que valoró la importancia que supuso para él su colegio e ir al Camp Nou a ver al FC Barcelona.

"Cuando alguien me ve, quizá piense que, por mi cuerpo, por tener discapacidad, no puedo hacer muchas cosas. Quiero romper tabús dentro de todos los ámbitos de la sociedad. Para mí el éxito es ser feliz e intentar siempre llegar a la meta", manifestó Roca en el congreso 'Deporte en positivo' que organizó este lunes el diario AS en Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid.

Álex Roca es el primer deportista con una discapacidad del 76 % que finaliza una maratón, además de haber realizado once medias maratones, la Titan Desert y cinco triatlones, con el objetivo principal de "motivar y dar visibilidad". "No hace falta que ahora todos mañana salgáis a correr, pero sí que os motivéis para luchar y sobre todo para conseguir vuestros sueños. Quejarnos menos y luchar más", declaró.

Bajo una charla titulada 'El límite lo pones tú', Roca recordó que desde pequeño se sentía "un monstruo" por hablar en lengua de signos por la calle y que "todo el mundo le miraba mal", pero que ir al Camp Nou le cambió. "En el Camp Nou todo el mundo miraba los futbolistas. Para mí los futbolistas eran mágicos. Nunca me miraba a mí nadie. Esto es el poder del fútbol, los valores que tiene", confesó.

Para el atleta catalán, el logro más importante que ha conseguido es "tener autoestima" gracias, en parte, a su colegio porque "por las calles se reían". "En el colegio me di cuenta de mi discapacidad porque todos corrían, todos hablaban y todos estaban fuertes, pero gracias al colegio donde yo fui nunca se rieron de mí y actualmente soy como soy. Aunque lo que fue muy esencial es que un día a la semana venía una chica a enseñar lengua de signos a mis compañeros porque la comunicación es muy importante", declaró.

"Cuando tengo un día malo pienso: ¿Qué me ilusiona en la vida? ¿Qué reto tengo que quiero conseguir? No todos los días tengo ganas de hacer deportes, pero siempre me acuerdo y recuerdo la ilusión por la cual vivo. Quiero romper tabús dentro de todos los ámbitos", manifestó.

A los 6 meses de vida, Álex Roca sufrió una encefalitis viral herpética (herpes cerebral) que le provocó una parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física y los médicos le dijeron que se moriría. Sin embargo, sus padres no se rindieron e hicieron todo lo posible para que su hijo "fuera feliz". "Soy el resultado de mis padres. Ellos querían dejarlo todo en su vida e irse a Estados Unidos porque les dijeron que existía un tratamiento allí que me podía salvar", confesó.

"Pero nuevamente descubrimos que en España tenemos una sanidad increíble y me salvaron la vida en el hospital San Juan de Dios (Barcelona). Aun así, durante seis años existía la posibilidad de que se despertara nuevamente mi herpes cerebral y mis padres vivieron seis años con mucho miedo", destacó.

Roca estuvo presente este pasado sábado en el Clásico del Santiago Bernabéu donde vivió una "rivalidad histórica con respeto dentro de toda la afición. "Lo que me gustó más y quiero compartir es que cuando muchos aficionados del Real Madrid en el minuto 90 se iban me vinieron a decir: 'Álex, felicidades. Qué partido. Estoy muy contento de que estés viviendo esto'. Esto es lo que debemos hacer y cómo debemos mostrar lo que es el deporte", concluyó.

En la jornada también participó el piloto de rallys Isidre Esteve (Repsol que remarcó la "suerte" que tuvo para "volver a competir" tras el accidente que tuvo en marzo de 2007 y que la abrió los ojos para iniciar un "proyecto social" con la Fundación Isidre Esteve con el objetivo de "ayudar a las personas con discapacidad" a reinsertarse en la sociedad y tener una vida digna.

"Me lesioné y vi un mundo que está ahí, pero que no ves porque no te afecta de forma directa. Actualmente, tenemos un centro que está abierto de lunes a viernes, que trabajamos con personas con discapacidad física, con diferentes discapacidades, mujeres que sufren violencia de género. Y esto es mejor que ganar carreras", reconoció.

También hubo una conversación con las atletas paralímpicas Adi Iglesias y Loida Zabala donde se puso de manifiesto cómo estas deportistas se han sobrepuesto a las adversidades de la vida con una alegría.

La velocista gallega, doble medallista paralímpica, reconoció haber tenido "suerte" por contar con otra oportunidad en España porque "las personas con albinismo en África son perseguidas". "Mi familia ha tenido la oportunidad de enviarme a España con unos familiares para darme una mejor vida", dijo.

Por su parte, Loida Zabala, que pudo competir en Paris 2024 pese a que a finales de 2023 le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis y varios tumors, dejó claro que "el deporte es muy importante" en su vida y que la cita de la capital francesa le ayuda "poder asimilar" lo que le está atravesando.

"Hace un año me diagnosticaron cáncer de pulmón con metástasis, nueve tumores cerebrales, tumores en bazo, hígado, riñones, y a día de hoy lo que tengo es el cáncer de pulmón y dos residuos tumorales en el cerebro. He mejorado mucho con la medicación", manifestó la halterófila. "Espero sobrevivir hasta los Juegos de Los Ángeles 2028. Será muy difícil, pero lo voy a intentar porque el deporte me hace disfrutar del día a día en cada entrenamiento", deseó.