'Allagrande Mapei', 'Paprec Arkéa', 'Biotherm' y 'Holcim' luchan por la victoria en Génova en The Ocean Race Europe

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'Allagrande Mapei Racing', el 'Team Paprec Arkéa', el 'Biotherm' y el 'Team Holcim-PRB' se encuentran en una intensa por hacerse con la victoria en el tramo final de la cuarta etapa de The Ocean Race Europe 2025, con final en la localidad italiana de Génova.

Según indicaron desde la regata en nota de prensa, tras más de 400 millas náuticas y pasado el mediodía, apenas unas pocos millas separaban a estos cuatro equipos, que avanzan lentamente por el Golfo de Génova en condiciones de poco viento.

El italiano 'Allagrande Mapei Racing' se encontraba en una intensa lucha con los franceses 'Team Paprec Arkéa' y 'Biotherm', este líder de la general, y con el suizo 'Team Holcim-PRB', que había liderado a la flota por la noche en el Estreno de Bonifacio y que había estado cerca de volver a ponerse en cabeza en la aproximación a la baliza virtual frente a Alassio.

Por detrás, a causa de un paso con menos viento en el estrecho, el 'Team Malizia', el 'Canada Ocean Racing-Be Water Positive' y el 'Team AMAALA' perdieron unas millas valiosas respecto a los IMOCA que marchaban por delante

"Estamos yendo rápido. Nos queda poco más de 24 horas y ya hemos recorrido más de la mitad del trayecto. Ha sido maravilloso pasar por el norte de Cerdeña y Bonifacio fue increíble y ahora vamos hacia el archipiélago toscano y luego hacia el primer 'waypoint' cerca de La Spezia. Esperamos algo más de viento del que tenemos ahora. Tenemos esta baja presión delante y espero que se refuerce para poder volar", apuntó Ambrogio Beccaria, patrón del 'Allagrande Mapei Racing'