Almgren y McColgan baten los récords de Europa de 10 kilómetros en Valencia

Said Mechaal en el 10K Valencia Ibercaja by Kiprun - FEDERICO GÓMEZ JIMÉNEZ/10K VALENCIA

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El atleta sueco Andreas Almgren ha conquistado este domingo la victoria en la 18ª edición del 10K Valencia Ibercaja by Kiprun batiendo su propio récord de Europa de la distancia, un logro que también ha establecido la inglesa Eilish McColgan en la prueba femenina, dominada por la keniana Brenda Jepchirchir, con Said Mechaal rompiendo el récord de España masculino.

Entre más de 15.600 corredores, que han hecho de esta la edición más multitudinaria, Almgren fue el primero en parar el crono, algo que hizo en 26:45, mejorando en siete segundos su tope continental, logrado en la edición de 2025. Tras él entraron el etíope Khairi Bejiga (26:51) y el keniano Victor Kipruto (27:17).

"Estoy muy contento y muy cansado, ha sido muy duro ir el primero. Se me ha hecho largo, pero estoy muy contento de lo que he conseguido. Me encanta correr en Valencia, el trazado es muy bueno, las condiciones eran perfectas y con mucho público. La organización me ha cuidado mucho, estoy encantado de correr aquí", confesó Almgren tras la carrera.

Por su parte, McColgan cruzó la meta en 30:08, estableciendo una nueva plusmarca femenina europea. Las ganadoras absolutas fueron la keniana Brenda Jepchirchir (29:25), la etíope Likina Amebaw (29:29) y la también keniana Clare Chemtai Ndwia (29:49).

"Estoy muy contenta, era mi primera vez en Valencia y solo puedo decir cosas increíbles de la carrera. Creo que es la primera vez que en una carrera no hago más de dos metros sola, había gente animando desde el inicio al final y eso me ha ayudado mucho en los dos últimos kilómetros, cuando ya estaba cansada", confesó McColgan.

A nivel nacional también cayó el récord de España masculino de diez kilómetros gracias a Said Mechaal y su marca de 27:25, superando el récord logrado por Ilias Fifa en el 10K Valencia 2025 (27:41).

Mechaal, formado en la Iowa State University, aprovechó la ocasión para criticar la falta de apoyo al deporte en España. "Estoy agradecido a la gente que ha creído en mí a lo largo de todos estos años, que ha sido básicamente Estados Unidos, que me ha apoyado estos años. Aquí en España me han rechazado muchas veces, la beca del CAR. Estoy agradecido al Vistasol, que me ayudó cuando no tenía nada. Todo el trabajo ha sido de Estados Unidos, me han formado y me han dado la oportunidad para llegar a este nivel. Todo es gracias a ellos. Lo quiero dejar muy claro", afirmó.

A la vez, se celebró la cuarta edición del 5K Valencia Ibercaja, que dejó como ganadores absolutos a Clement Paillon y Sophie Moroney, que completaron el recorrido en 14:44 y 17:43, respectivamente.