El alpinista Ferrán Latorre, protagonista este jueves de las WITL Talks at home

Ferrán Latorre participará en la tercera edición de WITL Talks at Home durante la cuarentena por la COVID-19

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alpinista Ferrán Latorre, cuarto español que ha coronado los catorce 'ochomiles' del planeta, participa este jueves (18:30 horas) en la tercera edición de las conferencias motivacionales WITL Talks at home by DKV, promovida por la plataforma de contenidos 'Where is the limit?', liderada por el ex Director Ejecutivo de GAES Antonio Gassó.

Ferrán Latorre es el cuarto alpinista español y el primer catalán que logró escalar las 14 cumbres de más de 8.000 metros que existen en el mundo. Latorre ha trabajado en el programa de Televisión Española (TVE) 'Al Filo de lo Imposible' durante doce años como cámara especialista.

Con una experiencia de más de 40 viajes y expediciones, actualmente ejerce como guía de Alta montaña y conferenciante y organiza eventos para empresas. En su charla, hablará sobre las similitudes que hay entre la vida de un alpinista en un campo base y la situación actual, así como también sobre cómo mantener la motivación durante una expedición.

Junto a él también intervendrán Magali Dalix, que desde hace más de 26 años se dedica a la técnica y a la perfección del entrenamiento físico; el emprendedor Jordi Barri, cofundador de Teresa Carles Healthy Foods; y el médico Xavi Cantó, Director Médico de Cataluña y Andorra de DKV Salud.

Esta la tercera edición de este ciclo de charlas por 'streaming' durante la cuarentena por la COVID-19 tras la celebrada el 26 de marzo por la entrenadora personal Paula Butragueño, el exciclista profesional Luis Pasamontes, el técnico de los TEDAX Julio de la Iglesia y el médico Julio Lorca.

Y el pasado 2 de abril intervinieron la responsable de Mujer y Nieve de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), Paula Fernández-Ochoa, el exciclista Miguel Silvestre, la deportista Agna Egea y el humorista Edu Mutante.

WITL Talks by DKV at home tiene el objetivo de ayudar a la población a afrontar mejor el confinamiento tras el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.