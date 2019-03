Álvaro de Arriba: "La carrera ha salida perfecta, me he encontrado muy bien"

Publicado 03/03/2019 20:35:55 CET

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Álvaro de Arriba, flamante campeón de Europa bajo techo en la prueba de 800 metros, describió este domingo como "perfecta" la carrera que le valió el título en la cita continental de Glasgow (Escocia), donde también admitió haberse "encontrado muy bien" para hacerse con el oro.

"Ha sido muy parecida a la de ayer, aunque del tiempo la verdad que no tengo ni idea. Venía muy bien de forma. Antes de entrar he estado hablando con la fisio y con mi entrenador, y me han dicho que yo iba a ser el campeón. La carrera ha salida perfecta, me he encontrado muy bien", dijo De Arriba ante los micrófonos de RTVE.

"El año pasado, cuando acabó el Europeo de Berlín, muy poca gente me vio llorar. Y la gente muy cercana sabe que fue muy duro, porque estaba muy bien físicamente. Esa gente es con la quiero celebrarlo ahora y darle las gracias por el apoyo recibido durante todo este tiempo", indicó el salmantino.

Además, De Arriba se acordó de su pugna en la élite 'ochocentista' con el alicantino Daniel Andújar y con el murciano Mariano García, este último siendo cuarto en la misma final de Glasgow. "Tiene la edad con la que yo vine a Belgrado. Un puesto arriba o abajo muchas veces es cosa de la suerte", aseguró sobre García.

"TENEMOS UN 800 DE NIVEL MUNDIAL"

"Ahora mismo tenemos un 800 de nivel mundial, y no solo con los que estamos aquí, también con los que están en casa", reiteró en alusión a Andújar, mientras que el murciano también se mostraba contento por su resultado. "Muchas gracias a toda España y a mis compañeros. Álvaro se lo merece como el que más", comentó García.

"Hemos corrido muy rápido... y contentos todos, ha sido la medalla de 'chocolate' pero, dentro de lo que esperaba, está bastante bien. Me he divertido mucho y hemos ganado a grandes atletas", añadió tras haberse quedado muy cerca del podio.

"Quería luchar por el oro, como todo atleta quiere, pero me conformo con la cuarta plaza. La carrera ha ido con acelerones, yo no sabía qué hacer y estaba tan atrás... Quería evitar todo eso, pero lo he dejado todo en la pista", concluyó el murciano.