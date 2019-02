Álvaro de Arriba: "No puedo ir a Glasgow simplemente a ver qué pasa"

Publicado 26/02/2019 14:42:37 CET

El atleta española Álvaro de Arriba acude optimista al Europeo en Pista Cubierta que da comienzo este viernes en Glasgow (Escocia), al que dado su rendimiento en los últimos años no puede ir "simplemente a ver qué pasa" y con "el objetivo principal" de pelear por el podio en los 800 metros al que subió hace dos años en Belgrado.

"El objetivo principal es como mínimo reeditar esa medalla de bronce de Belgrado, pensando que podemos mejorarlo con una plata o un oro. Estoy entrenando como nunca, incluso mejor que el año pasado, y en Dusseldorf me he encontrado perfecto", señala De Arriba en una entrevista a la web de la RFEA.

En este sentido, recuerda que "ya" lleva dos temporadas "muy delante en el ránking europeo". "No podemos decir que vamos a ir simplemente a ver qué pasa. Por mucho que te quites presión, no sería la realidad. Gente como yo, Orlando (Ortega), Husillos, Peleteiro o Saúl (Ordóñez), que ya tenemos ese nombre, hemos demostrado que podemos ir a luchar por todo", admite.

De sus rivales para el podio en la ciudad escocesa, el salmantino apunta "como uno de los favoritos" al sueco Andreas Kramer, plata en el Europeo de Berlín al Aire Libre del año y dueño de la mejor marca entre los inscritos, y al danés Andreas Bube y los polacos Rozmys y Borkowski.

"Pero yo voy con mucha confianza. Creo que a día de hoy soy el mejor de los que pueden estar ahí en cuanto a rendimiento y es la mentalidad que tengo. Siempre desde el respeto a los rivales, pero confío en el estado de forma que tengo ahora mismo y creo que puedo hacer cualquier cosa si corro bien", reitera.

La duda estará si corre "un atleta muy peligroso" como el polaco Marcin Lewandowski, inscrito también en los 1.500 metros, donde parece que finalmente competirá, aunque al español no le importa que corra en los 800. "A mí me sabe mejor el correr siempre con los grandes, una final de un Europeo con todos me gustaría más", replica.

De Arriba afrontará este Europeo después de no haber estado bien en el Mundial 'Indoor' y el Campeonato de Europa de 2017. "Pero he aprendido mucho de esos dos campeonatos, y firmaría estar todos los años en todas las grandes finales como el año pasado, que siempre es complicado y más en 800", advierte.

Y hace unas semanas, Mariano García le derrotó en el Nacional de Antequera. "Una conclusión que he sacado es que no puedo seguir corriendo en estos campeonatos tan atrás, porque al final tengo que gastar cierta energía luego al pasar. Tenía que haber estado más cerca de Mariano, aunque quizás también podría haberme ganado porque está en un estado de forma buenísimo", remarca.

"Pero en Dusseldorf ya salí mentalizado de que no puedo dejar ni un metro y voy con la misma mentalidad a Glasgow, de estar todas las carreras bien posicionado, porque yo sé que estoy muy, muy bien y es complicado que me ganen", añade al respecto después de brillar en la ciudad alemana.

Para el futuro está el Mundial de Doha de este otoño, donde peleará por iguala a Tomás de Teresa, el único 'ochocentista' español que ha logrado ser finalista en un Campeonato del Mundo, hace 28 años en Tokio. "Sí que es posible, por el nivel que estamos mostrando estas dos últimas temporadas. Tanto yo, como Saúl (Ordóñez), si hace el 'ocho' en verano, podemos estar en una final tanto mundial como olímpica y es, si todo va bien, el objetivo que tenemos de cara a Tokio", sentencia.