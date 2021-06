Álvaro Iglesias: "No es ninguna locura que repitamos la final"

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de hockey hierba Álvaro Iglesias se mostró optimista de cara al Campeonato de Europa que disputarán desde este fin de semana en Ámsterdam y aseguró que "no es ninguna locura" que puedan repetir su presencia en la final como en 2019 ante Bélgica.

Iglesias afronta su tercera participación en un Europeo después de haber superado una lesión que le ha mantenido apartado de la competición buena parte del curso. "¿Objetivo? Llegar a semifinales. El primer partido sabemos que es el más complicado y dependemos de ganar dos partidos para asegurarlo", explicó en una entrevista con la Real Federación Española de Hockey (RFEH).

"Ya lo hicimos hace dos años, además jugando muy bien. No es ninguna locura que lleguemos de nuevo a la final. El equipo está bien. Hemos entrenado y nos hemos preparado mucho para afrontar el torneo, ya que tenemos muchas ganas de empezar a competir", dijo el jugador madrileño.

Preguntado por cómo cree que afectará la pandemia al torneo, Iglesias recordó que "no" han jugado "tantos partidos como en otros años por la situación que estamos viviendo". "Los otros equipos están igual, por lo tanto, ni es mejor ni peor. Los equipos se verán seguro con menos rodaje", añadió.

"El hecho de que haya Juegos Olímpicos en el horizonte, hace que este Europeo sirva en cierto modo de preparación, aunque sin perder de vista que es clasificatorio para el Campeonato del Mundo y que también es un torneo muy importante", recordó el jugador del Club de Campo.

Además, Iglesias explicó que este Europeo "no va a ser un reflejo" de cómo está el equipo. "En Tokio estaremos todos mucho más rodados y con una competición de máximo nivel a nuestras espaldas", afirmó antes de asegurar que su lesión está "totalmente olvidada". "Me siento como uno más. No pienso en la rodilla en ningún momento cuando salgo al campo, así que me siento muy bien", sentenció.