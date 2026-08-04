Ángela Martínez, quinta en los 10 km de aguas abiertas del Europeo

Archivo - La nadadora española Ángela Martínez, en la presentación del equipo español de natación para los Juegos de Paris 2024. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La nadadora española Ángela Martínez finalizó este martes en quinto lugar en la prueba de 10 kilómetros de aguas abiertas del Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se está disputando en París (Francia).

La ilicitana, de 22 años, logró el quinto lugar en los 10 km de aguas abiertas, quedándose a solo ocho segundos de la medalla de bronce. La italiana Ginevra Taddeucci venció la prueba con un tiempo de 2:07:49.90, superando a la húngara Viktoria Mihalyvari-Farkas, que defendió el título continental y se tuvo que conformar con la plata. El bronce fue para la también transalpina Linda Caponi.

Además, también en la prueba femenina, Clara Martínez de Salinas finalizó en el 18º lugar, justo por delante de la también española Candela Sánchez (19ª).

Y, en categoría masculina, los nadadores nacionales Mario Méndez (13º) y Mateo García (17º) concluyeron la prueba, que arrancó a las 10.00 horas, dentro del 'top 20'. El oro fue para el alemán Florian Wellbrock (1:55:18.3), que superó por poco al húngaro David Betlehem, plata; y al también germano Oliver Klemet, que se colgó el bronce.