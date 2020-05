Anna Godoy: "Ahora tengo más tiempo para seguir mejorando de cara a Tokio"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Anna Godoy valoró positivamente el año de aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio "para seguir mejorando" antes de la cita de 2021, donde deja abierta la puerta a conseguir medalla en el relevo mixto al considerar que Espapa tiene "a los mejores del mundo" en el combinado nacional.

"Con el cambio de fechas tengo más tiempo por delante para seguir mejorando de cara a los Juegos de Tokyo", dijo Godoy, que protagonizó el cuarto 'Instagram Live' de la Federación Española de Triatlón, tras los de Javier Gómez Noya, Miriam Casillas y Mario Mola, en el que repasó su trayectoria en el triatlón y sus planes para el futuro.

La triatleta española "claro" que sueña "con una medalla en los JJ.OO., pero primero queda un año para seguir mejorando y esperar los meses de clasificación y luego soñar más grande", dijo Godoy, cuya gran recompensa es "lograr viajar" con sus compañeros. "Son los mejores del mundo, mi recompensa es compartir mesa con Javi (Gómez Noya), Mario (Mola), Fernando (Alarza) y las chicas. Tenemos un equipo muy chulo y con muy buen ambiente", dijo.

Además, la triatleta barcelonesa confía en las posibilidades del relevo mixto, modalidad que se estrenará en Tokio, donde competirán hombres y mujeres a la vez y donde España parte con un equipo potente. Anna señaló que le "encanta el relevo". "Siempre salgo la primera posta y tienes mucha presión. Si puedo competir con Javi, Fernando o Mario y Miriam sería perfecto. Pero con cualquiera de ellos me encuentro igual de bien porque tenemos un nivel muy alto. Tenemos a los mejores del mundo y creo que podríamos hacerlo muy bien. Por qué no soñar con estar ahí".

Godoy, que reconoce que "ganar el ProTour fue una motivación extra", asegura que vive días extraños cuando sale a entrenar debido al coronavirus. "Lo primordial es la salud y no el deporte y por eso bajamos la carga de trabajo, entrenando unas diez horas a la semana. Tenía rodillo, la Federación me dejó una cinta gracias a nuestro patrocinador Gofit para correr y he hecho ejercicios con pesas y gomas", indicó.