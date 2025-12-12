Audrey Pascual arranca la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico con tres oros

Audrey Pascual (centro) posa con uno de sus oros en la Copa del Mundo celebrada en Steinach am Brenner - JAIME HERNÁNDEZ

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La esquiadora española Audrey Pascual arrancó de manera exitosa su andadura en la Copa del Mundo de Esquí Paralímpico 2025-2026 y sumó un triplete de medallas de oro en la cita celebrada entre este miércoles y este viernes en Steinach am Brenner (Austria).

La madrileña, de 21 años, no pudo comenzar de mejor modo su puesta a punto competitiva de cara a su debut el año que viene en los Juegos Paralímpicos que acogerán Milán y Cortina d'Ampezzo en el mes de marzo y donde será una de las grandes bazas al medallero.

Antes de afrontar su vuelta a la Copa del Mundo, competición en la que el año pasó ganó el Globo de Oro de Supergigante, Pascual compitió el martes en un Super-G de categoría FIS en la misma localidad austriaca donde fue segunda tras su principal rival, la alemana Anna-Lena Forster.

Sin embargo, la esquiadora española fue imbatible en las tres citas de la Copa del Mundo, empezando por la combinada, que dominó tanto en la manga de Supergigante como en la de eslalon, sus dos favoritas. Con un tiempo total de 1:54.45 (1:09.86+44.59), aventajó en más de segundo y medio a la germana.

24 horas después, Pascual mantuvo su momento en el Super-G, donde esta vez no tuvo como principal oposición a Forster sino a la neerlandesa Barbara van Bergen, a la que, con un tiempo de 1:17.38, superó por 70 centésimas gracias sobre todo a su dominio en el primer y tercer sector de la bajada.

Finalmente, la joven madrileña cerró su triplete en el segundo Supergigante disputado este viernes, esta vez remontando y firmando su victoria gracias en el último sector donde le metió casi un segundo a Forster, que marchaba primera hasta entonces. Pascual (1:18.02) se impuso por 60 centésimas a la china Sitong Liu.