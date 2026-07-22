Azulmarino ORC C, la clase con más campeones de la Copa del Rey Mapfre

El subcampeón de Europa, el alemán 'Early Bird' de Hendrik Brandis, será uno de los favoritos en la clase Azulmarino ORC C de la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela de 2026. - NICO MARTÍNEZ /COPA DEL REY MAPFRE

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La clase Azulmarino ORC C será una de las que reúna un mejor palmarés en la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de vela, que se disputa del 1 al 8 de agosto en la bahía de Palma de Mallorca y en la que participarán los campeones del mundo y de Europa, y el subcampeón continental, junto a los vencedores de la PalmaVela y el Trofeo SM La Reina.

El vigente campeón del mundo, el italiano 'Robe da Mat'; el vigente campeón de Europa y defensor del título de la regata, el español 'Project Work' del cántabro Antonio Porrés; el subcampeón de Europa, el alemán 'Early Bird' de Hendrik Brandis; el vencedor de la PalmaVela, el 'Hyatt Hydra Youth' del catalán Óscar Chaves; y el ganador del Trofeo SM La Reina, el 'Falapouco' del alicantino Andrés Manresa parten entre los principales favoritos para conquistar uno de los títulos más codiciados de esta edición.

Con una flota de 23 equipos de siete nacionalidades, la bahía de Palma acogerá una de las categorías más igualadas de la competición. El interés deportivo no solo radica en la calidad de sus tripulaciones, sino también en la diversidad técnica de sus embarcaciones. Cape 31, MAT 11, Melges 32, Dufour 40 DK o el diseño de Judel & Vrolijk que defiende el título representan filosofías muy diferentes que han demostrado ser capaces de ganar al máximo nivel.

Manuel Fraga, director general del Real Club Náutico de Palma, destacó que la Azulmarino ORC C es probablemente la clase que mejor representa el "extraordinario nivel deportivo" que tendrá esta 44 Copa del Rey Mapfre.

"Reúne al campeón del mundo, al campeón y al subcampeón de Europa, además de los vencedores de las principales regatas de la temporada, lo que garantiza una competición de máxima igualdad. Lo más interesante es que hablamos de proyectos muy diferentes, con barcos de concepciones técnicas distintas que han demostrado ser capaces de ganar al máximo nivel. Esa diversidad convierte cada jornada en un auténtico desafío y hace muy difícil señalar un favorito. Estoy convencido de que será una de las categorías más emocionantes de seguir durante toda la semana", comentó.

El 'Project Work', diseñado por el prestigioso estudio alemán de arquitectura naval Judel & Vrolijk, defenderá el título conquistado en la pasada edición de la Copa del Rey Mapfre. El barco del Real Club Marítimo de Santander, de 37 pies de eslora y armado por Antonio Porrés, tendrá enfrente al vigente campeón del mundo, el italiano 'Robe da Mat', de Luigi Buzzi, cuyo MAT 11 dominó el Campeonato del Mundo ORC disputado este año en Sorrento (Italia).

Otro de los grandes enfrentamientos será el protagonizado por el alemán 'Early Bird' y el español 'Hyatt Hydra Youth', dos proyectos de concepción muy distinta pero con un rendimiento muy similar. El primero compite con un Cape 31, un diseño que ha demostrado una enorme competitividad internacional tras lograr el subcampeonato tanto en la Copa del Rey Mapfre de 2025 como en el Campeonato del Mundo ORC de 2026. Además, esta temporada un Cape 31 se impuso en el Trofeo Conde de Godó de Barcelona de la mano de una tripulación italiana.

Frente a él estará el Melges 32 del 'Hyatt Hydra Youth', que llega a Palma tras firmar una gran temporada, con un tercer puesto en el Trofeo Conde de Godó y la victoria en la PalmaVela, disputada precisamente en el mismo campo de regatas donde se celebrará esta 44 Copa del Rey Mapfre.

Diego Fructuoso, táctico del 'Project Work', consideró que esta edición elevará todavía más el nivel de la categoría. "El año pasado, con el Campeonato de Europa en juego, ya pensábamos que el nivel era extraordinariamente alto. Sin embargo, este año ha dado un paso más. Se han incorporado los Cape 31, el Melges 32 del Hyatt Hydra Youth, que llega tras ganar la PalmaVela, y además estará el nuevo MAT 11 del Robe da Mat, vigente campeón del mundo. Si en 2025 el listón ya era muy exigente, este año el nivel competitivo es todavía superior", dijo.

Entre los candidatos al triunfo figura igualmente el 'Falapouco', un Dufour 40 DK armado por Andrés Manresa. El equipo alicantino aterriza en Palma tras conquistar el reciente Trofeo SM La Reina y con el aval de haber levantado ya la Copa del Rey Mapfre en su 42 edición, disputada en 2024.

"Esta temporada hemos confiado la responsabilidad deportiva a Ramón Aixemeno y, tras el podio conseguido en el Trofeo Conde de Godó y la victoria en la PalmaVela, hemos reforzado la tripulación con regatistas estadounidenses procedentes de la clase 49er y equipado el barco con un nuevo juego de velas. Llegamos a Palma con la ilusión de luchar de tú a tú contra los Cape 31, que son embarcaciones muy difíciles de batir para un Melges 32", señaló Óscar Chaves, armador del 'Hyatt Hydra Youth'.

Chaves añadió que su objetivo es seguir apostando por la formación. "Presentaremos un equipo muy joven, con un gran margen de crecimiento y mucha ilusión por competir al máximo nivel en la Copa del Rey Mapfre", manifestó.