Babacar Seck: "Al principio me ha costado un montón, pero lo he ido manejando"

Publicado 10/11/2018 11:32:19 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El karateca español Babacar Seck se ha mostrado "muy contento" por la consecución de la medalla de bronce en la categoría de kumite +84 kilos en el Mundial de karate de Madrid, y ha reconocido que al principio le ha "costado un montón" controlar al portugués Filipe Reis, pero que después lo ha ido "manejando" hasta conseguir el triunfo.

"Estoy superfeliz, muy contento. Al principio me ha costado un montón, pero luego lo he ido manejando y llevando bien. Me han preguntado '¿Desde que han marcado los tres puntos has estado más tranquilo?', pero no. Ya tenía amonestación y estaba más preocupado por no salirme y no agarrar", señaló en declaraciones a LaLiga4Sports.

Además, el hispano-senegalés explicó con quién va a disfrutar del éxito. "Ahora a celebrarlo con todos los que han estado ahí apoyándome, ayudándome y sobre todo con mi familia y la gente que me ha apoyado siempre", concluyó.