Babolat lanza la novena generación de la raqueta 'Pure Aero', la referencia en spin

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Babolat lanza la novena edición de la raqueta de tenis 'Pure Aero', que lleva aún más lejos los límites de la aerodinámica gracias a un nuevo núcleo de la raqueta y ofrece una rotación de bola todavía mayor.

La nueva Pure Aero busca el equilibrio entre spin, potencia y precisión. Lanzada en 2003, la Babolat Pure Aero es utilizada actualmente por Carlos Alcaraz, Félix Auger-Aliassime, Alexandra Eala, Arthur Fils y, entre otros embajadores, Leylah Fernandez.

Basada en estudios biomecánicos impulsados por las Universidades de Sheffield y Hallam, la versión 2026 incorpora un núcleo de raqueta rediseñado que mejora la penetración del aire justo antes del impacto con la pelota.

Este modelo de 'novena generación' introduce nuevas características técnicas dedicadas a la aerodinámica. Aumenta la velocidad de swing para generar más spin, lo que lo hace ideal para jugadores agresivos que buscan abrir ángulos y mantener la trayectoria de la bola.

Con la tecnología Aeromodular 4, el nuevo marco reduce la resistencia de la raqueta en el aire en aproximadamente un 6 por ciento, mejorando la aerodinámica y la optimización del spin. Además, la NF2-Tech 2.0 da a la Pure Aero 2026 una mejor sensación y un sonido más limpio en el impacto.

Las fibras naturales de lino integradas en el marco filtran las vibraciones, permitiendo que solo las mejores sensaciones lleguen a la mano del jugador. Con la tecnología Frame String Interaction (FSI) Spin, la Pure Aero 2026 propone un patrón de encordado que se adapta a la intensidad del juego.

Y los pasacuerdas 'spin', situados en la parte superior e inferior de la cabeza de la raqueta, permiten un mayor movimiento de las cuerdas y una mejor generación de spin.