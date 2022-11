El bádminton español brilla en el primer Campeonato Iberoamericano con tres oros, una plata y tres bronces

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bádminton español se marchó del primer Campeonato Iberoamericano, disputado en la localidad mexicana de Guadalajara, con un botín de siete medallas, tres de oro gracias a Ania Setién y los dobles formados por Jacobo Gutiérrez-Rubén García y Ania Setién-Paula López.

La donostiarra Setién fue la gran protagonista con su doblete, primero al imponerse en la final individual tras remontar a la peruana Fernanda Saponara e imponerse en tres juegos por 19-21, 21-19 y 21-16. Posteriormente, junto a Paula López, arrollaron a las mexicanas Esther Jiménez y Salma Ramírez por 21-5, 21-14.

El tercer título para el bádminton nacional fue también en la modalidad por parejas, gracias a Jacobo Fernández y Rubén García, que derrotaron con autoridad a los peruanos José Guevara y Diego Mini por 21-18 y 21-14.

No hubo pleno de oros porque en la cuarta y última final con presencia española no hubo victoria, ya que el dúo mixto formado por Jacobo Fernández y Paula López no pudo con los locales Luis Armando Montoya y Miriam Jacqueline Rodríguez, que se llevaron la victoria por 21-19, 17-21 y 18-21.

Estas cuatro medallas se unen a los tres bronces que conquistaron Carlos Piris, en individual, y por los dobles Carlos Piris-Joan Monroy y Ania Setién-Joan Monroy, que no pudieron acceder a sus respectivas finales al caer en las semifinales.