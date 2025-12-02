La estación de Baqueira Beret prevé abrir más de 100 kilómetros esquiables en este puente de diciembre. - BAQUEIRA BERET

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estación de la Val d'Aran y Valls d'Àneu de Baqueira Beret ha intensificado los trabajos de preparación de las pistas de sus tres áreas con el objetivo de ofrecer más de 100 kilómetros a los aficionados para la práctica de esquí en este puente de diciembre, según ha informado este martes en un comunicado.

Baqueira Beret, que inauguró la temporada el 29 de noviembre con 70 kilómetros de pistas en funcionamiento, tiene previsto abrir 105 kilómetros de trazados para el puente de diciembre, lo que supondría tener operativas más de 80 pistas repartidas por las tres principales áreas del dominio esquiable.

Gracias a las bajas temperaturas y las nevadas de los últimos días, los espesores de nieve oscilan entre los 30 centímetros en las cotas bajas y los 70 centímetros en las altas. En cuanto a las instalaciones, estarán en funcionamiento 34 de los 36 remontes de la estación.

Durante el puente, el área de Baqueira estará en total funcionamiento, por lo que ofrecerá la máxima extensión de trazados abiertos al público. En el área de Beret, se espera que la mayoría de las pistas estén abiertas, sumando esta semana las zonas de Blanhiblar, Dossau y Costarjàs.

En la de Bonaigua, la estación concentrará la apertura en la pista de Peülla inicialmente, mientras que los equipos trabajan activamente para habilitar el Tuc de la Llança.

SERVICIOS Y GASTRONOMÍA AL CIEN POR CIEN

La estación pondrá en marcha la totalidad de sus servicios en los distintos núcleos para garantizar una experiencia completa para los visitantes. Estarán abiertas las opciones más icónicas, desde el exclusivo Moët Winter Lounge y el Cinco Jotas Grill en el área de Baqueira, hasta el restaurante Pla de Beret y el Refugi San Miguel en Bonaigua.

Para el momento del 'après-ski', los esquiadores tendrán su punto de encuentro en el Hotel Montarto con el restaurante Wine Bar by Viña Pomal y la nueva Xocolateria Jolonch, que se inaugurará el próximo viernes.

Por otra parte, el Baqueira Bar 1500 y el Möet ofrecerán sesiones de DJ. A su vez, las familias podrán contar con las zonas infantiles Baby Baqueira 1500, 1800 y la de Beret. También estarán a pleno rendimiento las siete tiendas repartidas por la estación y ofrecerán servicios completos de alquiler, venta y reparación de material de última generación.

La recarga del pase de temporada de Baqueira ya está disponible a través de la web y aplicación móvil de la estación. Este sistema permite gestionar y recargar el pase del titular, así como el de familiares y amigos, de forma cómoda y práctica.