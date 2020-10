Bekele causa baja de última hora y deja el Maratón de Londres sin el esperado duelo con Kipchoge

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El esperado duelo entre Eliud Kipchoge y Kenenisa Bekele este domingo en el Maratón de Londres no se podrá llevar finalmente a cabo por la baja de última hora del atleta etíope por culpa de una inoportuna lesión muscular.

"Estoy muy decepcionado de que no vaya a poder correr este domingo. Estaba en buena forma, pero sentí un problema en el gemelo izquierdo después de dos sesiones de entrenamiento demasiado juntas en las últimas semanas de preparación. He estado recibiendo tratamiento todos los días desde entonces y realmente creía que estaría listo, pero hoy es peor y ahora sé que no puedo correr", lamentó Bekele en declaraciones en la web de la carrera.

El etíope recalcó que la carrera londinense era "muy importante" para él y que su actuación del año pasado en Berlín le había dado "una gran confianza y motivación" para este apasionante duelo con el plusmarquista mundial de la distancia.

"He trabajado muy duro para ello y sé que muchas personas en todo el mundo han estado esperando esta carrera, por lo que lamento decepcionar a mis aficionados, los organizadores y mis compañeros rivales. Me tomaré un tiempo para recuperarme y volver a estar en forma, espero volver a Londres el año que viene", añadió.

El duelo entre Kipchoge y Bekele estaba previsto para el pasado mes de abril, pero la pandemia del coronavirus obligó al retraso hasta este domingo. Ahora, sin su gran rival, el favoritismo del etíope es mucho mayor, aunque el director de la carrera, Hugh Braser, espera todavía una bonita 'batalla'.

"El mundo ha estado esperando ver este cara a cara entre Kenenisa Bekele y Eliud Kipchoge, pero ahora no sucederá. Sabemos lo decepcionado que está él y le deseamos una pronta recuperación. Nunca dimos como probable que fuera una carrera sólo de dos hombres, ya que tenemos a cuatro de los diez maratonianos más rápidos de la historia y seis hombres que han bajado de 2:05, incluidos Mosinet Geremew y Mule Wasihun, segundo y tercero el año pasado, y a Shura Kitata, segundo en 2018", recalcó.