Berta Bonastre, nombrada directora de la sede de Terrassa de la Copa del Mundo de Hockey sobre Hierba

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Berta Bonastre, que la pasada semana anunció su retirada internacional, ha sido nombrada directora de la sede de Terrassa (Barcelona) de la Copa del Mundo de Hockey sobre Hierba, que entre el 1 y el 17 de julio próximos, según confirmó este lunes la RFEH.

La catalana, que dijo adiós a las 'Red Sticks' tras 203 internacionalidades y lograr diplomas olímpicos en Rio 2016 y Tokyo 2020, además del bronce mundial en 2018 y el continental en 2019, afrontará este reto de liderar junto al director ejecutivo Óscar Gallego la sede española de la cita, que tendrá en la neerlandesa Amstelveen su otro escenario.

"Ser la directora del torneo en esta Copa del Mundo significa mucho para mí. Este Mundial se va a celebrar en la ciudad donde he nacido y donde he jugado toda la vida a hockey y es mágico poder colaborar en un evento tan único y especial", comentó Bonastre en declaraciones facilitadas por la RFEH.

La jugadora se mostró "muy contenta" de poder aportar su "'granito de arena' desde una nueva perspectiva". "Eso me llena y hace que me sienta más cerca de mis compañeras. Además, me da la oportunidad de descubrir nuevas facetas y afrontar este reto personal", apuntó.

"Mis funciones serán comunicar todo lo que estamos haciendo desde la organización, transmitir los valores de esta Copa del Mundo y la pasión por el hockey, no desde la perspectiva de jugadora, si no como espectadora de un evento así", añadió Bonastre.

Por su parte, el presidente de la RFEH, Santi Deó, recordó que "organizar una Copa del Mundo siempre es muy complejo" y que por ello necesitaban "encontrar una líder que refleje los valores" del hockey sobre hierba.

"Desde el primer momento estuvimos de acuerdo en que Berta Bonastre, jugadora de la selección española hasta hace muy pocos días, era la persona idónea para ser la imagen y cara visible de este evento. Es la persona perfecta para darle el impulso que necesitábamos a la Copa del Mundo", sentenció el dirigente.