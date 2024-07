La BKFC llega a Marbella junto a McGregor: "España será como nuestra segunda casa"

MARBELLA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Conor McGregor, luchador de la UFC y copropietario de Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), presentó este jueves junto a al presidente y fundador de la compañía, David Feldman, el Campeonato Mundial de Peso Ligero BKFC que tendrá lugar el próximo 12 de octubre en la ciudad andaluza, con Franco Tenaglia y Tony Soto como principales protagonistas.

La BKFC, boxeo sin guantes, aterriza por primera vez en España, y lo hará en la ciudad de Marbella, convirtiéndose en el primer evento que se desarrolla de esta disciplina de artes marciales en el país. La llegada de BKFC a España no será un evento aislado, ya que el presidente de BKFC considera que es un lugar ideal para este deporte, por lo que tiene planes para futuras incursiones en otras ciudades. "Iremos a Madrid. Absolutamente volveremos a España, 100%. España será como nuestra segunda casa", apuntó Feldman.

Por su parte, Conor McGregor, dos veces campeón mundial de UFC, expresó su entusiasmo por estar en España. "Nadie conoce este deporte como yo, conozco las MMA desde dentro de la jaula y fuera". Un McGregor que emocionó a un gran número de aficionados congregados fuera del Hard Rock Hotel, donde se celebró la comparecencia.

El irlandés es el rostro principal de BKFC y apuesta decididamente por el boxeo sin guantes, insinuando un posible combate en el futuro. "Queremos que los luchadores aprovechen sus oportunidades. He estado y estoy en UFC, pero David Feldman ha creado un deporte fascinante. Marbella es un lugar maravilloso, no podéis imaginar lo maravilloso que es. No hay nada más apetecible que ver un combate, pues imagínate quitar los guantes. Tenemos a Franco, un torero español, enfrentándose a un perro de Brooklyn", apuntó.

Por su parte, el enfrentamiento entre Franco Tenaglia y Tony Soto, protagonistas del combate por el título el próximo 12 de octubre, fue especialmente intenso. Tenaglia, argentino residente en Alicante y entrenado por los hermanos Climent, se mostró sereno ante el desafío. "Cuando me veas cara a cara, correrás. Estabas corriendo ayer", afirmó el campeón de Europa. Provocaciones de Tenaglia que no intimidaron a Soto. "Estoy acostumbrado al territorio enemigo. Estoy aquí, listo para luchar", replicó.