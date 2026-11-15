'Bribon' y 'Moura' se proclaman campeones absolutos del Trofeo Xacobeo 2026

Tripulación del 'Bribon', campeón de 6 Metros del Trofeo Xacobeo 2026 - TROFEO XACOBEO 2026

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', en la clase 6 Metros Clásicos, y el 'Moura', en J/80, se han proclamado campeones del Trofeo Xacobeo 2026 este domingo tras la séptima y última serie de la Liga, celebrada en la ría de Pontevedra y organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo.

El equipo del Rey Juan Carlos, del Real Club Náutico de Sanxenxo, se adjudicó la VIII Liga Española de 6 Metros Clásicos con 28 puntos, después de terminar con 21 puntos de ventaja sobre el 'Titia' de Mauricio Sánchez-Bella, también del club anfitrión. El 'Alibaba II' de Miguel Lago, del Monte Real Club de Yates de Baiona, completó el podio con 66 puntos.

El viento y el oleaje en la ría de Pontevedra impidieron disputar este domingo de la última manga de 6 Metros. El reglamento de la clase fija límites de viento y altura de ola para una flota que reúne embarcaciones de casi un siglo de historia. La clasificación de la séptima serie quedó así definida por las dos pruebas del sábado, disputadas con viento del suroeste de entre 7 y 11 nudos.

Tras la entrega de premios, Jane Abascal, caña del 'Bribon', valoró la temporada. "Hemos tenido una temporada muy buena y el tiempo nos ha acompañado para poder cumplir con el programa del calendario de todo el año. ¡Hemos tenido un buen año, hemos navegado bien!", indicó.

El campeón olímpico cántabro avanzó también el gran reto del equipo para 2027. "Nuestro gran objetivo será el Mundial en Helsinki (Finlandia) el próximo verano, donde defenderemos el título que conseguimos en Nueva York en 2025", desveló.

Por su parte, el 'Moura' de Rosa María Gundín, del Club Náutico Marina Coruña y con Xoán Bermúdez de Castro a la caña, se llevó el título de J/80 con 73 puntos. El 'One' de Adrián Domínguez, del Real Club Náutico de Sanxenxo y vencedor de la sexta serie, acabó segundo con 81.

Mientras, el 'Cactus Digital–Petrilla' de Jaime Barreiro, del Club Náutico de Portonovo, se hizo con la tercera plaza de la general con 94 puntos, empatado con el 'I3D Atlántico' de Guillermo Blanco, del Real Club Náutico de La Coruña, que terminó cuarto.

"Es una alegría muy grande que recompensa los esfuerzos de toda la tripulación después de muchos entrenamientos y desplazamientos", afirmó Gundín. La armadora coruñesa dedicó la victoria a sus hijos y destacó el esfuerzo de las familias de toda la tripulación. "Desde marzo ya dejaremos el barco en Sanxenxo para defender el título la próxima temporada", indicó.

De este momento, ambas flotas ya trabajan en la próxima temporada. Los 6 Metros tienen en el punto de mira el Campeonato del Mundo de Helsinki (Finlandia), mientras que la flota de J/80 afronta 2027 con la ilusión de que el Real Club Náutico de Sanxenxo acoja el Campeonato Gallego de la clase.