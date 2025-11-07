El 'Bribon' y el 'Titia' se juegan este fin de semana en Sanxenxo el título nacional de 6 Metros

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Bribon', del rey emérito Juan Carlos I, y el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, se enfrentan este fin de semana en Sanxenxo (Pontevedra), en el Desafío Barceló, prueba de la competición nacional de 6 Metros y en el que ambas embarcaciones, que son primera y segunda en la clasificación general, se jugarán el título.

El Desafío Barceló, organizado por el Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS), reunirá este fin de semana a una flota muy igualada que se juega uno de los títulos más importantes de la temporada. Para el RCNS, esta prueba es una de las grandes citas del año, con la ría de Pontevedra como escenario.

Tras el paso del temporal que azotó el litoral gallego esta semana, la calma regresó y se esperan unas condiciones de vientos más suaves durante el fin de semana, con algo más de intensidad el domingo. Si las condiciones lo permiten, el comité de regatas intentará completar las cuatro pruebas programadas, dos por jornada, con inicio previsto el sábado a las 13.00 horas, informaron los organizadores.

En el aspecto deportivo, el 'Bribon', de Juan Carlos I, y el 'Titia', de Mauricio Sánchez-Bella, primero y segundo respectivamente en la general y actual campeón y subcampeón del mundo, se enfrentarán por el título nacional. El 'Alibaba II', de Miguel Lago, también estará atento para aprovechar cualquier oportunidad de mejorar su posición en la clasificación general.

Simón Pedro Barceló, copresidente de Grupo Barceló, comentó que les "complace contribuir al impulso de iniciativas" como esta regata ya que "refleja valores" con los que se sienten "plenamente identificados", como el esfuerzo, trabajo en equipo, superación y respeto por el medio marino.

"Nuestro compromiso con el deporte y con el turismo sostenible es firme. Creemos en el potencial de estas iniciativas para generar impacto positivo y situar a España en el mapa de la vela de alto nivel", añadió Barceló, que también agradeció "al club organizador, a las instituciones, a los patrocinadores y a los equipos participantes", por lo que considera que será "un éxito este fin de semana".

Además, el 'Desafío Barceló' contará también con la participación de la clase J80, que continúa su proceso de promoción dentro del club. A bordo de estos, competirán regatistas de la escuela de vela de distintas categorías de vela ligera, en una iniciativa que para los organizadores "refuerza el compromiso del club con la cantera y la promoción de la vela de base".